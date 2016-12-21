Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Обновленный Viber: короткие видеосообщения, поиск по стикерам и дополнения для чатов

21 Декабря 2016 marketing.by 269 1 Байнет Компании Технологии
Поделиться

Viber представляет новую версию 6.5.5 с тремя важными обновлениями платформы, которая будет доступна для пользователей по всему миру в ближайшие дни.

Viber Chat Extension Stickers.pngViber Chat Extensions Giphy.png

После обновления в Viber появится возможность отправки коротких видеосообщений, дополнения для чата, позволяющие использовать сторонние сервисы, например, Giphy и Wikipedia, и быстрый поиск по стикерам, а также обновлённые эмоджи — более весёлые и яркие.

Короткие видеосообщения

Новая функция встроена в окно чата. Режим записи видео включается однократным нажатием на кнопку голосового сообщения. После этого нажмите и удерживайте кнопку, чтобы сделать видеозапись. Если же видеосообщение нужно удалить без отправки в чат, это делается с помощью свайпа вправо. Пользователь может быстро переключаться между голосовыми и видео сообщениями, взаимодействуя с друзьями тем способом, который ему более удобен в данный момент. Короткие видеосообщения представлены в Viber в виде зацикленных роликов длительностью до 30 секунд.

Viber Instant Videos _ Recording.pngViber New Emoticons.png

Дополнения для чата

Теперь пользователи могут использовать сторонние сервисы прямо в чате. Представленная версия Viber поддерживает Giphy, Wikipedia и TheMovieDB, а в дальнейшем этот перечень будет непрерывно расширяться. Доступ к сервисам прост — пользователь должен нажать на значок «@» и выбрать название сервиса из списка. В дополнение, этим же способом пользователи Viber теперь могут производить поиск по коллекции забавных стикеров. То есть, набрав «@stickers» на английском языке или кликнув символ «@» пользователь получает доступ к быстрому поиску по своим любимым стикерам.

Обновленные смайлы

Новые смайлы созданы в ярком и плоскостном дизайне, придающем им еще большую визуальную выразительность. 

Обновление предлагает пользователям Viber новые возможности для общения и передачи своих эмоций друзьям и близким, открывая платформу для дальнейшего расширения за счет сторонних сервисов. Новая версия доступна для платформ Android и iOS.



Поделиться

Вакансии

TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера Платформа Talaka шукае камунiкатара-евангеліста
Материалы по теме:
Виртуальная реальность — Где, Как, Зачем. Колонка Владимира Могилевца
#pahatam у «Белавиа»: «Акция «20 лет в небе» задумывалась как стратегический маркетинговый ход»
Белорусских интернет-пользователей уже 5 миллионов
Обсуждение:
Читайте также:
В закладки: какие книги советуют художница Ника Сандрос и маркетолог по жизни Александр Демидович
Сервис прямых аудиотрансляций запустил Facebook в тестовом режиме
В Научной библиотеке БНТУ открывается бесплатный коворкинг "КБ-16"
MOVABOX посвятил второй этап проекта Альгерду Бахаревичу и его «Детям Алиндарки»