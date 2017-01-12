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Обновились. 34travel теперь в новом дизайне и на новом домене

12 Января 2017 marketing.by 1403 0 Байнет Бизнес Дизайн Компании
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Белорусский интернет-журнал о культуре путешествий 34travel обновил дизайн своей главной страницы и переехал на новый домен.

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Marketing.by узнал о подробностях изменений у Антона Кашликова, руководителя проекта 34travel:

- Мы запланировали большое преобразование сайта, и сейчас двигаемся в этом направлении – шаг за шагом. В декабре переехали на домен .me, а сейчас выкатили новый дизайн главной страницы. Это вполне логичное для нас развитие – мы считаем, что нужно все время меняться, при этом оставаясь верными своему стилю и принципам.

Кроме того, мы сделали верстку более удобной для тех, кто читает с мобильных и планшетов. Больше внимания уделили спецпроектам, особенно новой истории «Едем в Беларусь», которая будет выходить на русском и английском.

- Почему .me?

Мы белорусский проект по происхождению, однако наши читатели есть по всему миру. Некоторых смущал домен ".by" (как смущал бы домен ".ru" или ".ua"), поскольку он будто бы указывает на то, что наши материалы релевантны только белорусской публике. Это не так, поэтому мы решили уйти на нейтральный домен, считающийся международным.

Мы тут сегодня 34travel.me обновили ) @kashlik вот до сих пор в шоке ) Обещаю, на этом не остановимся и это только начало!

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- Что дальше?

- Если в прошлом году мы разгонялись, шлифовали свой стиль, собирали команду и аудиторию, то в 2017-м будем выходить на другие рынки, запускать новые спецпроекты, работать с международными компаниями.

Например, к весне мы делаем два больших проекта, оба будут посвящены путешествиям в Беларусь и по Беларуси. Мы будем "топить" за внутренний туризм, будем звать к нам гостей – по счастливой случайности, государство согласилось нам в этом помочь, отменив визы на 5 дней.

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