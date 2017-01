Обновились. 34travel теперь в новом дизайне и на новом домене

Marketing.by узнал о подробностях изменений у Антона Кашликова, руководителя проекта 34travel:

- Мы запланировали большое преобразование сайта, и сейчас двигаемся в этом направлении – шаг за шагом. В декабре переехали на домен .me, а сейчас выкатили новый дизайн главной страницы. Это вполне логичное для нас развитие – мы считаем, что нужно все время меняться, при этом оставаясь верными своему стилю и принципам.

Кроме того, мы сделали верстку более удобной для тех, кто читает с мобильных и планшетов. Больше внимания уделили спецпроектам, особенно новой истории «Едем в Беларусь», которая будет выходить на русском и английском.



Мы белорусский проект по происхождению, однако наши читатели есть по всему миру. Некоторых смущал домен ".by" (как смущал бы домен ".ru" или ".ua"), поскольку он будто бы указывает на то, что наши материалы релевантны только белорусской публике. Это не так, поэтому мы решили уйти на нейтральный домен, считающийся международным.

Мы тут сегодня 34travel.me обновили ) @kashlik вот до сих пор в шоке ) Обещаю, на этом не остановимся и это только начало!