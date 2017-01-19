Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

ОАО «Белгазпромбанк» объявляет конкурс на создание концепции и дизайна главной страницы официального сайта

19 Января 2017 1536 0 Тендеры
Поделиться

ОАО «Белгазпромбанк» объявляет конкурс на создание концепции и дизайна главной страницы официального сайта – www.belgazprombank.by.

hp_bgpb_dv7.jpg

Мы намеренно не ограничиваем конкурсантов определёнными требованиями и примерами,  полагая, что они, опираясь на свой богатый опыт и понимание современных тенденций  в веб-дизайне, специфику банковской сферы,  способны предложить свой вариант виденья главной страницы сайта банка.  

Предпочтение будет отдаваться функционирующим прототипам, реализованным при помощи инструмента Principle или аналогичного ему. Во вторую очередь будут рассматриваться концепты, реализованные в графических редакторах.  

С победителем конкурса, который будет выбран 13 февраля 2017 года, банк заключит договор на дальнейшие работы по совершенствованию и внедрению представленного им концепта.

Конкурсные работы высылайте на адрес konkurs@belgazprombank.by в виде ссылки на скачивание прототипа, размещенного на любом файл-хостинге (например, dropbox.com). Работы принимаются до 05 февраля 2017 года.

Поделиться
Всероссийский форум профессионалов сферы PR

Вакансии

Горячая вакансия: ALT active life technology в поиске бренд-менеджера TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера
Материалы по теме:
Сервис прямых аудиотрансляций запустил Facebook в тестовом режиме
Читайте также:
В закладки: какие книги советуют художница Ника Сандрос и маркетолог по жизни Александр Демидович
velcom установил ледяную базовую станцию к завершению строительства 3G-сети
Стали известны победители премии AdMA-2016
adidas выпустил стильный фильм для линейки Originals