ОАО «Белгазпромбанк» объявляет конкурс на создание концепции и дизайна главной страницы официального сайта – www.belgazprombank.by.

Мы намеренно не ограничиваем конкурсантов определёнными требованиями и примерами, полагая, что они, опираясь на свой богатый опыт и понимание современных тенденций в веб-дизайне, специфику банковской сферы, способны предложить свой вариант виденья главной страницы сайта банка.

Предпочтение будет отдаваться функционирующим прототипам, реализованным при помощи инструмента Principle или аналогичного ему. Во вторую очередь будут рассматриваться концепты, реализованные в графических редакторах.

С победителем конкурса, который будет выбран 13 февраля 2017 года, банк заключит договор на дальнейшие работы по совершенствованию и внедрению представленного им концепта.

Конкурсные работы высылайте на адрес konkurs@belgazprombank.by в виде ссылки на скачивание прототипа, размещенного на любом файл-хостинге (например, dropbox.com). Работы принимаются до 05 февраля 2017 года.