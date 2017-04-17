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Новый смартфон от Huawei представили в Минске с помощью дизайнерской коллекции от Юлии Латушкиной

17 Апреля 2017 173 0 BTL PR Бизнес Дизайн Компании Мнение Рекламные кампании
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Компания Huawei в пятницу официально презентовала в Беларуси новые флагманские смартфоны линейки P (Platinum) – Huawei P10 и P10 Plus, а также P10 lite. Продажи девайсов у операторов и в ритейле стартуют в один день – с 20 апреля.


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Во время презентации состоялся показ эксклюзивной коллекции от дизайнера одежды Юлии Латушкиной, созданной специально для Huawei.

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О продвижении флагманской модели в Беларуси Marketing.by расспросил Инну Кубицкую, директора по маркетингу Huawei Belarus:

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– Для нас линейка P10 особенная – это первый продукт, который в Беларуси запускается одновременно во всех каналах продаж – 20 апреля смартфоны станут доступны сразу и у мобильных операторов, и в ритейле («5 элемент», «Алло», «На связи»). Цена будет практически одинаковая у всех.

– На какие каналы продвижения будет сделан основной акцент?

– Все традиционные способы рекламы и интернет-продвижения мы задействуем, но акцент будем делать на адресном обращении к потребителю. Учитывая, что в линейке Huawei P10 отличные камеры от Leica, наши BTL-активности в основном сконцентрированы на этом ключевом преимуществе.

В прошлом году на P9 мы опробовали масштабный промо-тур по Беларуси: в разных городах выставляли стенд, где показывали широкому кругу людей преимущества Huawei. Разговаривали с потребителями, демонстрировали возможности смартфонов, и каждый гость стенда мог получить пользовательский опыт. Мне кажется, что главное – это дать людям эмоциональный опыт общения с продуктом.

В рамках Tibo-2017 смартфоны Huawei P10 и P10 Plus и их возможности в визуализации также будут основными акцентами нашего стенда. А в течение года будет ряд проектов – наших собственных и партнерских – которые еще глубже раскроют преимущества наших флагманов.

– Кто является целевой аудиторией для смартфонов P10?

– Самая активная часть общества (от 18 до 44), которые не боятся экспериментировать, им нравится выделяться, идти в ногу со временем, они хотят фиксировать яркие моменты жизни и всегда быть на связи.

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– Какая из моделей – P10, P10 Plus, P10 Lite – будет наиболее продаваемой в Беларуси по вашим прогнозам?

– Мы ожидаем высокий интерес к новинкам. У нас есть хороший опыт продаж P8 Lite и P9 Lite, при чем не только в Беларуси, но в Европе и мире, а Р9 и P9 Plus и вовсе стали рекордсменами линейки по глобальным отгрузкам – более 11 миллионов единиц. С новинками мы ожидаем не меньшего успеха. Хочу отдельно выделить Huawei P10 Plus как первый продукт Plus, презентуемый в Беларуси. Уверены, что его продвинутые характеристики заинтересуют многих.

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