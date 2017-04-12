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Новый сервис от Google: графический редактор угадывает, что хочет нарисовать человек

12 Апреля 2017 tjournal.ru 133 0 Будущее Компании Технологии
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Google в своем блоге презентовал сервис AutoDraw — инструмент для рисования, определяющий то, что пользователь хочет изобразить.


Редактор должен быть полезен тем, кому неудобно рисовать на сенсорном экране или мышкой. С помощью AutoDraw, опирающейся на искусственный интеллект и технологии машинного обучения, система сможет даже из самого плохого рисунка сделать узнаваемую форму.

Создатели заявляют, что скорость распознавания объекта очень высока. При этом изображаемый рисунок должен состоять как минимум из двух и более элементов. Профессиональные художники также могут пожертвовать свои рисунки для шаблонов проекта.

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