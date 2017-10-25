Новый показатель «Яндекс.Метрики» поможет оценить влияние рекламы в интернете на офлайн-визиты

«Яндекс.Метрика» запустила закрытое бета-тестирование показателя нового типа PVL (place visits lift), который поможет оценить влияние интернет-рекламы на офлайн-визиты. Метрика позволит понять, насколько охотнее посетители сайта заходят в офлайновые точки продаж по сравнению с людьми, которые на сайте не были. Для этого «Метрика» сравнивает конверсию в офлайн-визиты у посетителей сайта и у людей, которые не заходили на сайт.

PVL рассчитывается отдельно для каждой офлайновой точки продаж, всех точек в субъекте федерации и по всей стране. Также показатель вычисляется для каждого источника трафика.

Для отчётов по умолчанию используется количество посетителей здания. Если же точки продаж находятся в торговых центрах, для расчёта PVL можно передавать данные о количестве посетителей магазина через одного из партнёров «Яндекса» по WiFi-аналитике.

Индивидуальный отчёт по PVL могут также заказать клиенты, размещающие медийную рекламу на «Яндексе». В нём будут учитываться посетители офлайновых точек и прошедшие мимо люди, которые видели рекламу (но на сайт могли не заходить). В этом случае PVL поможет оценить, насколько хорошо медийная реклама приводит посетителей в офлайн.

«Яндекс» планирует открыть отчёты по офлайновым точкам продаж для всех желающих. Единственное условие: достаточный объём онлайн- и офлайн-данных, которые система сможет связать между собой. В будущем компания добавит и другие метрики.

Чтобы поучаствовать в эксперименте с офлайновыми метриками, необходимо оставить заявку.

«Яндекс» также тестирует новый сервис для маркетинговых исследований «Взгляд», инструмент оценки влияния видеорекламы на бренд-метрики Brand Lift и автотаргетинг объявлений на поиске без подбора ключевых слов.

Тем временем Facebook также разрешил компаниям добавлять посетителей офлайн-магазинов в пользовательские аудитории.