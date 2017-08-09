Новый лого Универсама «Центральный»: олицетворение покупательской корзины

11 августа состоится торжественное открытие универсама «Центральный» после непродолжительного ремонта. За 25 дней – универсам преобразился до неузнаваемости. Проведены ремонтные работы, осуществлена замена торгового оборудования. В магазине расширился ассортимент. Универсам получил новый лого, а в залах будет доступен free Wi-Fi.

Новый логотип универсама представляет собой декоративное написание буквы «Ц» и олицетворяет покупательскую корзину. Его автор - Игорь Жук.









Персонал магазина будет одет в новую дизайнерскую форму, которую разработали по индивидуальному заказу. Появится бесплатная услуга «поможем донести Ваши покупки».

На церемонию перерезания красной ленты приглашены представители администрации города и района. Покупателей в день открытия ожидают приятные сюрпризы и подарки. Среди первых покупателей будет проведена беспроигрышная лотерея.

Магазин также предложит продегустировать новинки продукции собственного производства, и, конечно, легендарный торт «Мечта».

Также в универсаме покупателям будет доступен бесплатный Wi-Fi.





