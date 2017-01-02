Новый Куфар! Белорусский классифайд меняет логотип и дизайн сайта

Kufar встречает новый год с обновлениями и изменяет свой дизайн и логотип.

Многие пользователи писали нам о неудобном меню категорий, о далеко запрятанных фильтрах и упрекали за не самый модный дизайн, не соответствующий стильным и модным товарам. Мы долго работали над изменениями (спасибо вам большое за терпение!), и уже в ближайшее время порадуем всех обновленным дизайном ресурса.



Дизайн станет адаптивным

Теперь работа с Куфаром на вашем телефоне или планшете ни в чем не будет уступать полной версии, чтобы вы имели доступ абсолютно ко всем функциям, независимо от вашего устройства. Ведь мы знаем, что раньше вам приходилось мириться с некоторыми недочетами мобильной версии Куфара, но это - в прошлом.

Список объявлений



Теперь вы будете видеть самые важные параметры объявлений - а также миниатюры фотографий - без лишних трат времени, ведь раньше вам приходилось переходить на каждое объявление, чтобы получить больше данных. Кроме того, мы знаем, как многие из вас любят соцсети! Теперь и у нас вы сможете ставить лайки самым чудесным объявлениям.

Категории



Нам важно, чтобы каждая страница была по максимуму заполнена тем содержимым, которое вам в данный момент наиболее интересно. Теперь список категорий будет отображаться только когда он вам нужен, все остальное время он скрыт и представлен в виде ленты с красивыми иконками. А ведь раньше он занимал так много места! Чтобы открыть меню категорий, нужно будет навести курсор на ленту иконок в левой части страницы.

Фильтры

Они переехали! Теперь фильтры удобно разместились в начале страницы. Вы можете задать интересующие вас параметры, а затем скрыть фильтры, чтобы ничто не мешало вам просматривать список объявлений. Кроме того у нас появилась система тегов - все выбранные вами фильтры будут отображаться на панели фильтров, и вы легко сможете их сбросить, просто нажав на крестик.

Страница просмотра объявления



Мы убрали со страницы просмотра объявления все лишнее, чтобы не отвлекать от главного и не мешать вам эффективно листать и сравнивать объявления.

Профиль пользователя



Ранее ваши объявления были совершенно безликими, но мы это исправили: ваш аватар будет виден в объявлении, а также на странице “Объявления продавца”. Кроме того, мы предложим вам быстрый доступ ко всем функциям: Мои объявления, Избранное, Сообщения, и, конечно же, Настройки. Все это будет в вашем профиле.

Подача объявления



В новом дизайне для вашего удобства подача объявления разделена на шаги. Мы добавили режим Предпросмотра, где можно увидеть ваше объявление глазами пользователя (многие пользователи просили нас об этом). А новый лаконичный дизайн этой страницы не будет отвлекать вас от задачи - успешно разместить объявление.

Логотип







Новый логотип разрабатывался в течение нескольких месяцев. Мы рассматривали самые разные вариации, опросили множество наших пользователей, и в итоге выбрали вариант, который большинство опрошенных пользователей оценили выше, чем старый.