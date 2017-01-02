Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Новый Куфар! Белорусский классифайд меняет логотип и дизайн сайта

2 Января 2017 marketing.by 96 0 Байнет Бизнес Дизайн Компании Креатив
Поделиться

Kufar встречает новый год с обновлениями и изменяет свой дизайн и логотип.

Многие пользователи писали нам о неудобном меню категорий, о далеко запрятанных фильтрах и упрекали за не самый модный дизайн, не соответствующий стильным и модным товарам. Мы долго работали над изменениями (спасибо вам большое за терпение!), и уже в ближайшее время порадуем всех обновленным дизайном ресурса.

Дизайн станет адаптивным

2017-01-03 10.03.46 am.png

Теперь работа с Куфаром на вашем телефоне или планшете ни в чем не будет уступать полной версии, чтобы вы имели доступ абсолютно ко всем функциям, независимо от вашего устройства. Ведь мы знаем, что раньше вам приходилось мириться с некоторыми недочетами мобильной версии Куфара, но это - в прошлом.

Список объявлений

2017-01-03 10.05.15 am.png

Теперь вы будете видеть самые важные параметры объявлений - а также миниатюры фотографий - без лишних трат времени, ведь раньше вам приходилось переходить на каждое объявление, чтобы получить больше данных. Кроме того, мы знаем, как многие из вас любят соцсети! Теперь и у нас вы сможете ставить лайки самым чудесным объявлениям.

Категории

2017-01-03 10.08.33 am.png

Нам важно, чтобы каждая страница была по максимуму заполнена тем содержимым, которое вам в данный момент наиболее интересно. Теперь список категорий будет отображаться только когда он вам нужен, все остальное время он скрыт и представлен в виде ленты с красивыми иконками. А ведь раньше он занимал так много места! Чтобы открыть меню категорий, нужно будет навести курсор на ленту иконок в левой части страницы.

Фильтры

2017-01-03 10.09.10 am.png

Они переехали! Теперь фильтры удобно разместились в начале страницы. Вы можете задать интересующие вас параметры, а затем скрыть фильтры, чтобы ничто не мешало вам просматривать список объявлений. Кроме того у нас появилась система тегов - все выбранные вами фильтры будут отображаться на панели фильтров, и вы легко сможете их сбросить, просто нажав на крестик.

Страница просмотра объявления

2017-01-03 10.09.39 am.png

Мы убрали со страницы просмотра объявления все лишнее, чтобы не отвлекать от главного и не мешать вам эффективно листать и сравнивать объявления.

Профиль пользователя

2017-01-03 10.10.01 am.png

Ранее ваши объявления были совершенно безликими, но мы это исправили: ваш аватар будет виден в объявлении, а также на странице “Объявления продавца”. Кроме того, мы предложим вам быстрый доступ ко всем функциям: Мои объявления, Избранное, Сообщения, и, конечно же, Настройки. Все это будет в вашем профиле.

Подача объявления

2017-01-03 10.10.30 am.png

В новом дизайне для вашего удобства подача объявления разделена на шаги. Мы добавили режим Предпросмотра, где можно увидеть ваше объявление глазами пользователя (многие пользователи просили нас об этом). А новый лаконичный дизайн этой страницы не будет отвлекать вас от задачи - успешно разместить объявление.

Логотип

Новый логотип разрабатывался в течение нескольких месяцев. Мы рассматривали самые разные вариации, опросили множество наших пользователей, и в итоге выбрали вариант, который большинство опрошенных пользователей оценили выше, чем старый.

2017-01-03 10.11.02 am.png

Поделиться

Вакансии

TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера Платформа Talaka шукае камунiкатара-евангеліста
Материалы по теме:
#pahatam у «Белавиа»: «Акция «20 лет в небе» задумывалась как стратегический маркетинговый ход»
«Заходите — поговорим». Новогодний ролик marketing.by
Белорусских интернет-пользователей уже 5 миллионов
Обсуждение:
Читайте также:
В закладки: какие книги советуют художница Ника Сандрос и маркетолог по жизни Александр Демидович
20 выставаў і 200 мерапрыемстваў. Галерэя "Ў" падвяла вынікі года
«Рейтинг 1 января»: что белорусы смотрели на Новый год
Фестываль аDNаK! уключаны ў рэйтынг крэатыўнасці і майстэрства АКМА на 2017 год