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Новый формат. Теперь минеральная вода «Боржоми» выпускается в жестяной банке

30 Июня 2017 marketing.by 76 0 Брендинг Компании Нестандарт
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Вода «Боржоми» с этого года будет выпускаться в жестяной банке. 29 июня в Минске состоялась премьера принципиально новой упаковки минеральной воды — минчане одними из первых увидели, как выглядит «Боржоми» в новом формате. На полках магазинов банка «Боржоми» появится в первой половине июля.

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Неотъемлемой частью бренда «Боржоми» является узнаваемая бутылка: голубовато-зеленое стекло или пластик, знаменитый олень — символ долины Боржоми — и известная во всем мире фирменная этикетка. Появление в линейке алюминиевой банки 0,33 литра — революционное изменение в таре для такого продукта как минеральная вода с более чем вековой историей. Сравнить масштаб события можно с появлением в свое время ПЭТ-упаковки.

В жестяной банке — абсолютно та же оригинальная вода «Боржоми», что и в бутылке. Ведь розлив в новую тару происходит на линии, установленной на заводе в городе Боржоми — там же, где производится «Боржоми» в стеклянной и ПЭТ-упаковке.

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Первая, лимитированная партия «Боржоми» в инновационной упаковке поступила в Минск на первый фестиваль бадминтона, который прошел в Парке Победы. Кроме того, в парках Минска продолжают работать полюбившиеся минчанам «Банки удовольствий» — стеллажи с набором для активного отдыха под открытым небом: от фрисби и бадминтона до UNO и шахмат. Они выполнены в виде огромных жестяных банок и с точностью повторяют дизайн новой тары «Боржоми». 



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