Новым декретом президента планируется разрешить рекламные игры без регистрации и изготавление рекламы с привлечением иностранных компаний

Пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси вынесен на общественное обсуждение. Пакет включает в себя проекты декрета и нескольких указов. Документы размещены на Национальном правовом интернет-портале.

По словам заместителя главы Администрации Президента Валерия, которые передает БелТА, основные изменения в декрете предполагают упрощение процедуры открытия бизнеса и ведения своего дела. Например, чтобы открыть кафе, предпринимателю будет достаточно уведомить об этом местные органы власти. При этом бизнесмен гарантирует, что будет соблюдать все необходимые требования.

В проекте декрета есть пункт 6.5, касающийся рекламной деятельности. В частности, планируется:

1. Разрешить компаниям проводить рекламные игры без прохождения процедуры государственной регистрации, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет, с использованием мобильных приложений, в порядке, установленном законодательством;

2. Дать право осуществлять изготовление рекламы, в том числе наружной рекламы и рекламы продукции, товаров (работ, услуг), производимых на территории Республики Беларусь, с привлечением иностранных или международных юридических лиц (организаций, не являющихся юридическими лицами), иностранных граждан или лиц без гражданства.

Общественное обсуждение будет проводиться в течение месяца. Чиновники ожидают от бизнеса и граждан конкретных предложений по размещенному пакету документов.