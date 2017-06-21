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«Новая Боровая» запустила проект для сбора негласных городских правил

21 Июня 2017 179 0 PR
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Эти правила предлагают сами жители Минска, озвучивая то, что  отличает разные районы города от Шабанов до Осмоловки. Создатели проекта под названием newminsk.by хотят собрать все интересные факты и городские легенды в несерьезную конституцию — своеобразный гид по Минску.

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Лошица, Комары, Ангарская — создатели проекта перечислили более двух десятков исторических и неформальных районов столицы и предложили добавить свой вариант. Планируется собрать не меньше 1 000 “историек”, локальных баек или портретов типичного обитателя минских районов. Минчане и туристы смогут воспользоваться этой онлайн-инструкцией, чтобы исследовать кварталы Каменной Горки или научиться говорить на одном языке с местными в Чижовке.

Для того, чтобы “статьи” придумывали активнее на сайте запущен специальный счетчик, когда количество правил превысит 1000, организаторы обещают сделать музыкальный подарок городу.

Инициаторами проекта стала Новая Боровая — минский район, который совсем недавно появился и еще только формирует свои обычаи.

Любопытно, что в голосовании могут принимать участие не только взрослые, но и дети — они могут свои правила для Новой Боровой предлагать в виде рисунков. “Бюллетени” с изображением идеального города они оставляют в урнах с  пометкой “0+”.

Конституция Новой Боровой будет опубликована в виде арт-объекта на центральной площади района и, как надеются организаторы, станет его достопримечательностью.

 

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