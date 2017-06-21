«Новая Боровая» запустила проект для сбора негласных городских правил

Эти правила предлагают сами жители Минска, озвучивая то, что отличает разные районы города от Шабанов до Осмоловки. Создатели проекта под названием newminsk.by хотят собрать все интересные факты и городские легенды в несерьезную конституцию — своеобразный гид по Минску.

Лошица, Комары, Ангарская — создатели проекта перечислили более двух десятков исторических и неформальных районов столицы и предложили добавить свой вариант. Планируется собрать не меньше 1 000 “историек”, локальных баек или портретов типичного обитателя минских районов. Минчане и туристы смогут воспользоваться этой онлайн-инструкцией, чтобы исследовать кварталы Каменной Горки или научиться говорить на одном языке с местными в Чижовке.

Для того, чтобы “статьи” придумывали активнее на сайте запущен специальный счетчик, когда количество правил превысит 1000, организаторы обещают сделать музыкальный подарок городу.

Инициаторами проекта стала Новая Боровая — минский район, который совсем недавно появился и еще только формирует свои обычаи.

Любопытно, что в голосовании могут принимать участие не только взрослые, но и дети — они могут свои правила для Новой Боровой предлагать в виде рисунков. “Бюллетени” с изображением идеального города они оставляют в урнах с пометкой “0+”.

Конституция Новой Боровой будет опубликована в виде арт-объекта на центральной площади района и, как надеются организаторы, станет его достопримечательностью.