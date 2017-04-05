Новая Боровая объявила награду за поиск сотрудника-зануды

Компания “А-100 Девелопмент” ищет нового сотрудника необычным способом: предлагается место инспектора в службе Охрана Качества. А рекомендатель, который сможет такого специалиста привести, получит 1 000 белорусских рублей.

Служба Охрана Качества, или ОК, будет контролировать все этапы стройки и монтажа в готовых домах. Слово ОК будет последним перед передачей дома жителям.

В выборе эксперта для ОК сможет поучаствовать любой белорус: нужно предложить подходящего кандидата, сделав репост объявления со страницы Новой Боровой и отметив своего претендента. Он вышлет резюме отделу кадров компании и пройдет испытания на профпригодность. В первый рабочий день нового инспектора человек, его зарекомендовавший, получит чек за привлечение специалиста.

К потенциальным инспекторам предъявляются высокие требования. Сотрудник должен иметь высшее или среднее специальное техническое образование (в идеале — Строительный факультет БНТУ) и опыт работы в строительстве. Преимущество будет у кандидатов, аттестованных для работы в технадзоре, и тех, кто понимает тонкости технических правовых актов в строительно-монтажной области. Взамен за компетентность и придирчивость сотрудник получит соответствующую зарплату и почти неограниченные полномочия.

Выбирать нового инспектора будет отдел кадров компании в несколько этапов: резюме, собеседование и проверка на практике в реальном доме. Лучший кандидат получит трудовой договор на срок не менее года и заработной платой не ниже 1 500 рублей — точная цифра определяется на этапе собеседования.





— Инспектор новой службы станет одним из ключевых сотрудников компании, — поясняет руководитель отдела персонала А-100 Девелопмент Марина Дегтярева. — Он будет принимать финальное решение при приемке зданий. Таких специалистов мы еще не нанимали, поэтому мы подключили в том числе и нетипичные ресурсы: объявили награду для того, кто приведет нам сотрудника.

Очевидно, что такая подача вакансии - не только способ решить вопрос с комплектацией кадров, но и метод привлечь внимание к району "Новая Боровая" и подходам к приемке зданий.

Напомним, что использование приема с необычными вакансиями уже не раз использовалось маркетологами, в том числе белорусских компаний.



