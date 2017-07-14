Нейросеть создала рендер выступления Обамы, и он неотлечим от настоящей записи

Нейросети уже научились сочинять стихи в стиле Nirvana и твиты в стиле Рамзана Кадырова, писать сценарии, музыку и фанфики про Гарри Поттера. Программа Face2Face позволяет совмещать на видео мимику и речь одного человека с телом другого. Технологии открывают дорогу фейковым новостям — вероятно, в будущем нам потребуются специальные приложения, чтобы отличать фальшивки от подлинных материалов.