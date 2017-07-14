Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Нейросеть создала рендер выступления Обамы, и он неотлечим от настоящей записи

14 Июля 2017 marketing.by 7 0 Технологии
Поделиться

Ученые из Университета штата Вашингтон сконструировали речь Барака Обамы с помощью искусственного разума. Сложно поверить, что это монтаж: компьютерный клон говорит и двигается точь-в-точь, как американский экс-президент.

Чтобы создать короткий ролик, разработчики загрузили в нейросеть 14 часов видео, пишет Engadget. Машина изучила мимику Обамы по его еженедельным обращениям и определила позицию губ для каждого звука. Потом эти движения наклеили на другое видео. Кое-где компьютер исправлял наклон головы или положение челюсти в процессе речи, чтобы сделать изображение максимально правдоподобным.



Программисты показали на видео прогресс нейросети через три минуты, час, семь и 14 часов обучения. Чем глубже программа погружалась в процесс, тем точнее передавала движения. В ролике есть шероховатости: иногда у Обамы появляется второй подбородок, а когда он произносит межзубный “th”, картинка не передает естественного движения языка.

Нейросети уже научились сочинять стихи в стиле Nirvana и твиты в стиле Рамзана Кадырова, писать сценарии, музыку и фанфики про Гарри Поттера. Программа Face2Face позволяет совмещать на видео мимику и речь одного человека с телом другого. Технологии открывают дорогу фейковым новостям — вероятно, в будущем нам потребуются специальные приложения, чтобы отличать фальшивки от подлинных материалов.

Поделиться

Вакансии

Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager HAPPY CREATIVE AGENCY разыскивает HAPPY ACCOUNT MANAGER Red Graphic ищет директора по новому бизнесу в минский офис Сеть АЗС А-100 ищет специалиста по маркетингу и рекламе, способного на смелые идеи Специалист по работе с видео требуется в агентство Vondel
Материалы по теме:
«Рейтинг Байнета» назвал лучших среди беларуских web-студий и seo-компаний
Виртуальная реальность — Где, Как, Зачем. Колонка Владимира Могилевца
velcom и Silver Screen открывают кинозал для просмотра фильмов в формате 3D
Обсуждение:
Читайте также:
Cannes Lions LIVE'17: в Каннах столкнули лицом к лицу классический Голливуд и YouTube
Битва за Facebook: пользователи ставят "Савушкиному продукту" единицы, а сотрудники — пятерки
Wargaming и Burger King объединились, чтобы выпустить квадратный бургер
Универсам "Центральный" получит новый интерьер и логотип, а его персонал - дизайнерскую форму