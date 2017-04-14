Нейросеть научили подбирать к селфи стихи российских поэтов

Российский разработчик Lextre выпустил мобильное предложение «Поэтайзер. Правильные слова», которое подбирает к фото стихи из копилки российской поэзии. В основе приложения — нейронная сеть.





В базе нейросети 43 000 отрывков из стихотворений XVIII, XIX и начала XX веков — классических и авангардистских. Пользователь может загрузить любую фотографию, и «Поэтайзер» предложит на выбор несколько цитат. Все они будут «определённым образом иллюстрировать содержание снимка» или упоминать отдельные предметы, людей, цвета, явления.

Разработчики отмечают, что приложение носит не только развлекательных характер — ещё это «удобный инструмент для знакомства с классикой российской поэзии». «Поэтайзер» совместим с iOS , Android и Windows 10 Mobile.





Создатели научили программу не просто выделять самый крупный предмет, но и оценивать его значимость для композиции. К примеру, даже если большую часть кадра занимает небо, оно не всегда будет центральным элементом снимка. Чтобы решить эту задачу, разработчики загрузили в нейросеть 100 000 000 изображений (12 Тбайт данных) и использовали их для обучения.







