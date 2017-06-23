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Netflix представила новую технологию, позволяющую управлять киносюжетом

23 Июня 2017 marketing.by 105 0 Компании Нестандарт Технологии
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Netflix представила свой первый экспериментальный проект интерактивного детского шоу, в котором зрители сами выбирают поведение героев, сообщает TheVerge.

Первым проектом Netflix стал эпизод сериала "Кот в книге". Главный герой дает возможность детям управлять его поступками и словами. Таким образом, юные зрители могут принять участие в создании шоу. Выбирать сюжет можно с помощью кликов и кнопок пульта.

Некоторые сцены специально отсняты в нескольких вариантах. Например, новое видео предоставляет выбор 10 раз, продолжительность мультфильма от 18 до 39 минут.

Подобные шоу нацелены, прежде всего, на детскую аудиторию. "Дети привыкли притрагиваться к экрану. Они думают, что все интерактивное", — говорит директор инновационного продукта Netflix Карл Энгельбрехт Фишер.

В скором времени эти технологии позволят зрителям смотреть любимые сериалы с разными вариантами развития событий. Вторым интерактивным проектом станет эпизод сериала "Buddy Thunderstruck". Его длительность составит от 12 минут и до бесконечности — благодаря большому количеству вариантов поведения героев и цикличному повествованию.


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