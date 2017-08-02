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Не Минском единым: Шесть заметных интернет-медиа в беларуских регионах

2 Августа 2017 132 0 Анализ рынков Байнет Бизнес СМИ и медиапроекты
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Рекламные бюджеты брендов в основном оседают в республиканских и столичных медиа. Региональным СМИ достается небольшой кусок "рекламного пирога", но, что приятно, в областных и даже районных центрах Беларуси стали появляться проекты, на которые и бюджет потратить не жалко.

Сегодня в ответ на жалобы маркетологов "в регионах негде размещаться" можно предложить  сильные интернет-проекты, через которые можно получить доступ к концентрированной аудитории конкретного города, района или региона.

Мы не ставили перед собой цель описать все беларуские нестоличные СМИ, но решили рассказать о нескольких заметных региональных медиа, на которые PR и маркетинг-специалистам стоит обратить свое внимание. 

Natatnik

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Брестский сайт, который не похож на сводку МВД и МЧС — тексты написаны не в форме коротких заметок, а являются полноценными авторскими материалами. 

"Мы создаём актуальный гайд по Бресту для жителей и гостей города: записываем интересные истории, освещаем важные события, предоставляем площадку для обмена мнениями горожан".

На сайте есть раздел "Проекты", где собрана, например, серия обзоров брестских столовых, гайд по местным кофейням, отчеты с концертов, тесты, прогулки по Бресту с известными людьми и т.д.

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Бинокль”

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Интернет-журнал о Бресте. Этакий CityDog, только не о Минске. На сайте репортажи, интервью, модные луки горожан, афиша.

"Мы очень любим наш город и пишем про все самые прогрессивные вещи и интересные события, происходящие в нем. Нам интересны люди, которые меняют наш город к лучшему, места. которые не у всех на виду, бизнес, на который хочется равняться".

В разделе "Спецпроекты" есть серия материалов о барменах Бреста, тесты еды и гайды по районам города.

В медиа-ките для рекламодателей указано, что "Бинокль" имеет 81 тысячу просмотров страниц и 27 тысяч уникальных посетителей в месяц, ядро аудитории составляют люди от 25 до 34 (55%) и от 18 до 24 лет (26%).

Недавно шапка сайта была забрендирована "Савушкиным Продуктом" с приглашением на молочный фестиваль «Облака свежего молока»:

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Hrodna.life

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Гродненский городской портал, все тексты которого выходят только на белорусском языке. 

"Hrodna.life — выданне пра жыццё горада і жыццё ў горадзе. Мы трымаем руку на пульсе Гродна і кожны дзень пішам пра важныя гарадскія падзеі ды тых, хто ў гэтым горадзе жыве. Мы пішам пра дасягненні і праблемы Гродна і гродзенцаў, разважаем, як зрабіць горад лепшым, публікуем унікальныя гістарычныя матэрыялы, якіх няма больш ні ў кога".

На сайте довольно много как коротких информационных заметок, так и авторских материалов: репортажей, интервью, тестов еды и туристических мест Гродно и т.д. Очень хорошо представлен раздел с текстами об истории города.

С 2007 года проект работал под названием “Твой стыль”. В 2016 году редакция приняла решение поменять название и переехать на другой домен, но старый сайт удалять не стали - в интеренете до сих пор висит замороженный сайт-архив.

На Hrodna.life размещают баннерную рекламу беларуские фестивали, банки, курсы компьютерной грамотности и польского языка. 

Сильные новости

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Сайт является самым посещаемым ресурсом в Гомеле и Гомельской области, имеет большие группы с социальных сетях. Например, на паблик "Вконтакте" подписано более 100 тысяч пользователей.

"Сильные Новости" ориентированы на максимально полную, точную, оперативную и достоверную подачу новостей Гомеля и региона. На сайте также представлены наиболее важные новости из жизни Беларуси и мира, новости от пользователей и актуальные информационно-аналитические материалы".

На сайте есть специальный раздел для рекламодателей, где описаны варианты рекламы на ресурсе: брендирование супербаннером, баннерная реклама и размещение платных статей.

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Электронный Солигорск

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Этот сайт самого богатого райцентра Беларуси существует с 2000 года. Насыщен как новостным контентом, так и различными сервисами - например, есть каталог предприятий, раздел с акциями и скидками.

У портала даже имеется свое мобильное приложение "Прама" - биржа услуг, которой могут воспользоваться жители Солигорска, Слуцка и Любани.

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На портале очень подробно расписана стоимость форматов размещения рекламы - от баннеров для создания видео и комплексных рекламных кампаний.

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Сеть региональных сайтов по франшизе CityRocket

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В нескольких городах Беларуси работают сайты, открытые по франшизе на одной платформе - brest.bizvitebsk.bizgomel24.bygrodno.invmogileve.byhttp://soligorsk.city/

Все сайты позиционируют себя как бизнес-порталы городов. Кроме обычной для региональных сайтов ленты новостей здесь есть ряд дополнительных сервисов: новости компаний, предложения от турфирм, база вакансий и резюме, акции и скидки в ритейле, консультации от профессионалов, каталог организаций города.

screencapture-gomel24-by-1501230403532_cr.png

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Также есть блок от Carte.by о бизнес-ланчах - с меню и ценами.

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Если вы знаете и читаете другие интересные и оригинальные интернет-медиа беларуских регионов,  поделитесь с нами ссылками и своими впечатлениями в комментариях.

 Этот материал подготовлен при поддержке бренда Lenovo. Marketing.by с удовольствием тестирует модель ноутбука Lenovo Yoga 910 в условиях как офисной, так и "полевой" жизни -  на интервью, конференциях, выездных мероприятиях, в рабочей обстановке офиса... А вы можете узнать больше о новинках бренда в группе Lenovo в социальной сети Facebook.
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