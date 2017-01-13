Названы самые продаваемые в Беларуси марки автомобилей

По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), в прошлом году дилерами было продано 26 808 автомобилей (в итоговые данные не попали цифры продаж марок, не входящих в БАА, — Geely, Honda, Cadillac, Datsun, Lifan, Ravon и УАЗ). Это на 2,4% больше, чем годом ранее. Сохранить продажи дилерам помог вялотекущий рост цен в долларовом эквиваленте, сообщает AUTO.TUT.BY

В списке наиболее популярных моделей превалируют бюджетники. Возглавляет рейтинг Volkswagen Polo — белорусы купили 3445 экземпляров седана российской сборки. В прошлом году под капотом прописался новый 110-сильный двигатель, а также были представлены версии GT (со 122-сильным мотором 1.4 TSI) и Allstar.Очевидно, что потребительские предпочтения аудитории, которая сегодня в состоянии приобрести новый автомобиль, сфокусированы на двух параметрах: цена и внедорожные качества. Отчасти этим объясняется перераспределение спроса в сторону бюджетников класса В (36,8%) и кроссоверов (42,3%). Из других классов лишь сегмент С составляет значимый вес (7,8%).Традиционно в авторитейле на долю третьего и четвертого кварталов приходилось до 70% продаж. Зная эту особенность, дилеры определяли маркетинговые и сбытовые планы, формировали склады. Так было всегда, но только не в 2016 году.Ежемесячные продажи как вышли на отметку 2200 автомобилей в марте, так и оставались на этом уровне до конца года без какого-либо намека на рост.Лишь в декабре спрос удалось раскачать за счет проводимых акций. Но все сливки все равно достались Renault: дилеры этой марки продали в декабре 1280 автомобилей — это рекордный показатель, пишет AUTO.TUT.BY.