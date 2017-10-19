Названы победители второго локального фестиваля рекламы ЛАМА

18 октября в Минске прошла Церемония награждения призеров второго локального фестиваля рекламы ЛАМА. На фестиваль в этом году было подано 277 конкурсных работ от 46 белорусских агентств и компаний. Работы принимались в две конкурсные вертикали – индустриальную (подано 186 работ) и категорийную (подана 91 работа) – и оценивались двумя составами жюри соответственно – агентским и клиентским.
Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства обоих составов жюри, стало AIDA Pioneer Branding & Creative.
Итоги индустриальной вертикалиВИДЕОРЕКЛАМА
В1. ТВ
2 место
В1-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative
В1-10 Два подарка, агентство Salmon Graphics
3 место
В1-07 Серия работ "Безлимитище", агентство Salmon Graphics
В2. Онлайн
1 место
В2-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative
ПРИНТ
П1. Принт
1 место
Д4-08 Щелкунчик 125 лет спустя/Nutcracker 125 years later (перенесено из Д4. Одностраничные издания), агентство GolovinaDesign
Шорт-лист
П1-03 Серия работ "Fighters_WS", агентство AIDA Pioneer Branding & Creative
П1-04 Silly Questions, агентство PG branding
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Н1. Наружная реклама
3 место
Н1-02 Выдающаяся реклама, агентство LOGA BIGA
ЭТИКЕТКА/УПАКОВКА
Э1. Этикетка/упаковка продовольственных товаров
2 место
Э1-01 AMATO, агентство Fabula Branding
Э1-14 Теплые чувства к любимому городу, агентство Leo Burnett Kryn
Шорт-лист
Э1-06 Limontone, агентство PG branding
Э2. Этикетка/упаковка непродовольственных товаров
Шорт-лист
Э2-01 Pari Satiss, агентство Fabula Branding
ДИЗАЙН
Д1. Знак/логотип
3 место
Д1-02 Movel, агентство PG branding
Шорт-лист
Д1-04 Look at Minsk, агентство ООО "Молоко Криэйтив"
Д2. Фирменный стиль, брендбук
1 место
Д2-03 Craft style for UNFPA, агентство ООО "Агентство визуальных коммуникаций"
2 место
Д2-01 Квест Q-code, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative
Шорт-лист
Д2-02 White Square 2017, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative
Д2-10 beCloud. Трансформация, агентство Рекламное агентство "Суббота"
Д3. Корпоративный календарь
1 место
Д3-02 Где-где-календарь, агентство LOGA BIGA
Д4. Одностраничные издания (плакат, открытка и др.)
2 место
Д4-07 Набор pop-up открыток Open Up Minsk, агентство Brama Branding
3 место
Д4-03 Экохоум - новогодняя открытка, агентство ООО "Молоко Криэйтив"
Д6. Рекламные сувениры и бизнес-подарки
2 место
Д6-01 Энергокомплект матрёшка, агентство Kleveridea
Д8. Оutdoor-дизайн, дизайн выставочных стендов и рекламных конструкций
2 место
Д8-01 "Витебскоблсоюзпечать", агентство Студия "Дадизайн"
Шорт-лист
Д8-03 Mary Kay 20 лет в Украине, агентство ООО "4ИЗМЕРЕНИЕ"
DIGITAL/MOBILE
ДМ8. Вирусные кампании
3 место
ДМ8-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative
PR
ПР1. PR
3 место
ПР1-02 Hendrick's. Музыка. Огурцы., агентство littleMORE Brand Communications
Шорт-лист
ДМ6-01 #Minskikot (перенесено из ДМ6. Онлайн кампании), агентство PRCI.Storytellers
КРАФТ
К3. Сценарий видеоролика
2 место
К3-02 Белорусский Детский Хоспис "Ценность времени", агентство One Little Production
К4. Анимация видеоролика1 место
К4-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative
3 место
К4-03 ПРИОРБАНК — ВИДЕОРОЛИК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО СЕРВИСА "ГОЛОСОВАЯ БИОМЕТРИЯ", агентство DAB.Agency
К7. Оригинальная музыкальная композиция для радиоролика / видеоролика
1 место
К7-02 Тое, што нам блiзка, агентство Leo Burnett Kryn
3 место
К7-01 Life :) - Xiaomi Redmi 4A, агентство One Little Production
К10. Рекламная фотография
2 место
К10-14 KIA Movie, агентство План А Фотопродакшн
3 место
К10-02 Серия работ "Шедевр", агентство LOGA BIGA
К11-03 Серия работ "Fighters_WS" (перенесено из К11. Нестандартное оформление печатной и наружной рекламы), агентство AIDA Pioneer Branding & Creative
Шорт-лист
К10-16 SABOTON, агентство KANAPLEV LEYDIK
К12. Авторская иллюстрация
2 место
К12-01 Где-где-календарь, агентство LOGA BIGA
К12-02 Иллюстрации к календарю "Слова, которые изменили мир", агентство Brave Pony
3 место
К12-03 Теплые чувства к любимому городу, агентство Leo Burnett Kryn
Итоги категорийной вертикалиЕ1. Продукты питания
1 место
Е1-08 AMATO, агентство Fabula Branding
Е1-16 Exponenta, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative
2 место
Е1-24 Тое, што нам блiзка!, агентство Leo Burnett Kryn
Е5. Мода, красота и здоровье
Шорт-лист
Е5-06 Крановщицы, агентство Кино Продакшен
Е5-09 Mary Kay 20 лет в Украине, агентство ООО "4ИЗМЕРЕНИЕ"
Е8. Товары и услуги для детей
1 место
Е8-02 Tuki-tuki, агентство PG branding
Е10. Телекоммуникационные услуги
1 место
Е10-02 Серия работ "Безлимитище", агентство Salmon Graphics
3 место
Е10-01 Два подарка, агентство Salmon Graphics
Е11. Банковские, финансовые, страховые услуги
2 место
Е11-02 Silly Questions, агентство PG branding
Е12. Строительство и недвижимость
1 место
Е12-07 Movel, агентство PG branding
2 место
Е12-05 Выдающаяся реклама, агентство LOGA BIGA
Е13. Ритейл и e-commerce
3 место
Е13-01 Где-где-календарь, агентство LOGA BIGA
Шорт-лист
Е13-06 John Dory, агентство PG branding
Е14. Отдых и развлечения, культура и спорт
3 место
Е14-01 White Square 2017 PR, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative
Е14-02 Театр в твоей голове, агентство Агентство визуальных коммуникаций
Е15. Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий
Шорт-лист
Е15-04 MSTISLAV, агентство PG branding
Е18. Социальная реклама
1 место
Е18-07 Белорусский Детский Хоспис "Ценность времени", агентство One Little Production
3 место
Е18-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative
Шорт-лист
Е18-03 Серия работ "Супергерои среди нас", агентство Местный социальный фонд "Добра"
Специальный приз к 950-ти летию Минска
Е15. Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий
Е15-07 Набор pop-up открыток Open Up Minsk, агентство Brama Branding