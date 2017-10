Названы победители второго локального фестиваля рекламы ЛАМА

18 октября в Минске прошла Церемония награждения призеров второго локального фестиваля рекламы ЛАМА. На фестиваль в этом году было подано 277 конкурсных работ от 46 белорусских агентств и компаний. Работы принимались в две конкурсные вертикали – индустриальную (подано 186 работ) и категорийную (подана 91 работа) – и оценивались двумя составами жюри соответственно – агентским и клиентским.



Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства обоих составов жюри, стало AIDA Pioneer Branding & Creative.



Итоги индустриальной вертикали

ВИДЕОРЕКЛАМАВ1. ТВ2 местоВ1-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & CreativeВ1-10 Два подарка, агентство Salmon Graphics3 местоВ1-07 Серия работ "Безлимитище", агентство Salmon Graphics1 местоВ2-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & CreativeП1. Принт1 местоД4-08 Щелкунчик 125 лет спустя/Nutcracker 125 years later (перенесено из Д4. Одностраничные издания), агентство GolovinaDesignП1-03 Серия работ "Fighters_WS", агентство AIDA Pioneer Branding & CreativeП1-04 Silly Questions, агентство PG brandingН1. Наружная реклама3 местоН1-02 Выдающаяся реклама, агентство LOGA BIGAЭ1. Этикетка/упаковка продовольственных товаров2 местоЭ1-01 AMATO, агентство Fabula BrandingЭ1-14 Теплые чувства к любимому городу, агентство Leo Burnett KrynШорт-листЭ1-06 Limontone, агентство PG brandingШорт-листЭ2-01 Pari Satiss, агентство Fabula BrandingД1. Знак/логотип3 местоД1-02 Movel, агентство PG brandingШорт-листД1-04 Look at Minsk, агентство ООО "Молоко Криэйтив"1 местоД2-03 Craft style for UNFPA, агентство ООО "Агентство визуальных коммуникаций"2 местоД2-01 Квест Q-code, агентство AIDA Pioneer Branding & CreativeШорт-листД2-02 White Square 2017, агентство AIDA Pioneer Branding & CreativeД2-10 beCloud. Трансформация, агентство Рекламное агентство "Суббота"1 местоД3-02 Где-где-календарь, агентство LOGA BIGA2 местоД4-07 Набор pop-up открыток Open Up Minsk, агентство Brama Branding3 местоД4-03 Экохоум - новогодняя открытка, агентство ООО "Молоко Криэйтив"2 местоД6-01 Энергокомплект матрёшка, агентство Kleveridea2 местоД8-01 "Витебскоблсоюзпечать", агентство Студия "Дадизайн"Шорт-листД8-03 Mary Kay 20 лет в Украине, агентство ООО "4ИЗМЕРЕНИЕ"ДМ8. Вирусные кампании3 местоДМ8-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & CreativeПР1. PR3 местоПР1-02 Hendrick's. Музыка. Огурцы., агентство littleMORE Brand CommunicationsШорт-листДМ6-01 #Minskikot (перенесено из ДМ6. Онлайн кампании), агентство PRCI.StorytellersК3. Сценарий видеоролика2 местоК3-02 Белорусский Детский Хоспис "Ценность времени", агентство One Little Production

К4. Анимация видеоролика

Итоги категорийной вертикали

1 местоК4-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative3 местоК4-03 ПРИОРБАНК — ВИДЕОРОЛИК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО СЕРВИСА "ГОЛОСОВАЯ БИОМЕТРИЯ", агентство DAB.Agency 1 местоК7-02 Тое, што нам блiзка, агентство Leo Burnett Kryn3 местоК7-01 Life :) - Xiaomi Redmi 4A, агентство One Little Production2 местоК10-14 KIA Movie, агентство План А Фотопродакшн3 местоК10-02 Серия работ "Шедевр", агентство LOGA BIGAК11-03 Серия работ "Fighters_WS" (перенесено из К11. Нестандартное оформление печатной и наружной рекламы), агентство AIDA Pioneer Branding & CreativeШорт-листК10-16 SABOTON, агентство KANAPLEV LEYDIK2 местоК12-01 Где-где-календарь, агентство LOGA BIGAК12-02 Иллюстрации к календарю "Слова, которые изменили мир", агентство Brave Pony3 местоК12-03 Теплые чувства к любимому городу, агентство Leo Burnett Kryn1 местоЕ1-08 AMATO, агентство Fabula BrandingЕ1-16 Exponenta, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative2 местоЕ1-24 Тое, што нам блiзка!, агентство Leo Burnett KrynШорт-листЕ5-06 Крановщицы, агентство Кино ПродакшенЕ5-09 Mary Kay 20 лет в Украине, агентство ООО "4ИЗМЕРЕНИЕ"1 местоЕ8-02 Tuki-tuki, агентство PG branding1 местоЕ10-02 Серия работ "Безлимитище", агентство Salmon Graphics3 местоЕ10-01 Два подарка, агентство Salmon Graphics2 местоЕ11-02 Silly Questions, агентство PG branding1 местоЕ12-07 Movel, агентство PG branding2 местоЕ12-05 Выдающаяся реклама, агентство LOGA BIGA3 местоЕ13-01 Где-где-календарь, агентство LOGA BIGAШорт-листЕ13-06 John Dory, агентство PG branding3 местоЕ14-01 White Square 2017 PR, агентство AIDA Pioneer Branding & CreativeЕ14-02 Театр в твоей голове, агентство Агентство визуальных коммуникацийШорт-листЕ15-04 MSTISLAV, агентство PG branding1 местоЕ18-07 Белорусский Детский Хоспис "Ценность времени", агентство One Little Production3 местоЕ18-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & CreativeШорт-листЕ18-03 Серия работ "Супергерои среди нас", агентство Местный социальный фонд "Добра"Е15. Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорийЕ15-07 Набор pop-up открыток Open Up Minsk, агентство Brama Branding