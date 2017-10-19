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Названы победители второго локального фестиваля рекламы ЛАМА

19 Октября 2017 association.by 260 0 Фестивали и конкурсы
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18 октября в Минске прошла Церемония награждения призеров второго локального фестиваля рекламы ЛАМА. На фестиваль в этом году было подано 277 конкурсных работ от 46 белорусских агентств и компаний. Работы принимались в две конкурсные вертикали – индустриальную (подано 186 работ) и категорийную (подана 91 работа) – и оценивались двумя составами жюри соответственно – агентским и клиентским. 

Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства обоих составов жюри, стало AIDA Pioneer Branding & Creative.

Итоги индустриальной вертикали 

ВИДЕОРЕКЛАМА 
В1. ТВ 
2 место 
В1-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative 


В1-10 Два подарка, агентство Salmon Graphics 


3 место 
В1-07 Серия работ "Безлимитище", агентство Salmon Graphics 


В2. Онлайн 
1 место 
В2-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative 

ПРИНТ 
П1. Принт 
1 место 
Д4-08 Щелкунчик 125 лет спустя/Nutcracker 125 years later (перенесено из Д4. Одностраничные издания), агентство GolovinaDesign 

Nutcracker2012520yea.jpg

Шорт-лист 

П1-03 Серия работ "Fighters_WS", агентство AIDA Pioneer Branding & Creative 
П1-04 Silly Questions, агентство PG branding

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 
Н1. Наружная реклама 
3 место 
Н1-02 Выдающаяся реклама, агентство LOGA BIGA

102__.jpg 

ЭТИКЕТКА/УПАКОВКА 
Э1. Этикетка/упаковка продовольственных товаров 
2 место 
Э1-01 AMATO, агентство Fabula Branding 

10120AMATO.jpg

Э1-14 Теплые чувства к любимому городу, агентство Leo Burnett Kryn

78989.PNG

Шорт-лист 
Э1-06 Limontone, агентство PG branding 

Э2. Этикетка/упаковка непродовольственных товаров 
Шорт-лист 
Э2-01 Pari Satiss, агентство Fabula Branding

07.jpg

ДИЗАЙН 
Д1. Знак/логотип 
3 место 
Д1-02 Movel, агентство PG branding 

102_Movel.jpg

Шорт-лист 
Д1-04 Look at Minsk, агентство ООО "Молоко Криэйтив" 

Д2. Фирменный стиль, брендбук 
1 место 
Д2-03 Craft style for UNFPA, агентство ООО "Агентство визуальных коммуникаций" 

203_Craft_style_for_.jpg

2 место 
Д2-01 Квест Q-code, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative 

201__Qcode.jpg

Шорт-лист 
Д2-02 White Square 2017, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative 
Д2-10 beCloud. Трансформация, агентство Рекламное агентство "Суббота" 

Д3. Корпоративный календарь 
1 место 
Д3-02 Где-где-календарь, агентство LOGA BIGA 

302_.jpg

Д4. Одностраничные издания (плакат, открытка и др.) 
2 место 
Д4-07 Набор pop-up открыток Open Up Minsk, агентство Brama Branding 



3 место 
Д4-03 Экохоум - новогодняя открытка, агентство ООО "Молоко Криэйтив" 

403____.jpg

Д6. Рекламные сувениры и бизнес-подарки 
2 место
Д6-01 Энергокомплект матрёшка, агентство Kleveridea 

601energokomplektmat (1).jpg

Д8. Оutdoor-дизайн, дизайн выставочных стендов и рекламных конструкций 
2 место 
Д8-01 "Витебскоблсоюзпечать", агентство Студия "Дадизайн" 

801_.jpg

Шорт-лист 
Д8-03 Mary Kay 20 лет в Украине, агентство ООО "4ИЗМЕРЕНИЕ" 

DIGITAL/MOBILE 
ДМ8. Вирусные кампании 
3 место 
ДМ8-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative 

PR 
ПР1. PR 
3 место 
ПР1-02 Hendrick's. Музыка. Огурцы., агентство littleMORE Brand Communications 
Шорт-лист 
ДМ6-01 #Minskikot (перенесено из ДМ6. Онлайн кампании), агентство PRCI.Storytellers 

КРАФТ 
К3. Сценарий видеоролика 
2 место 
К3-02 Белорусский Детский Хоспис "Ценность времени", агентство One Little Production 

К4. Анимация видеоролика 

1 место 
К4-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative 

3 место 
К4-03 ПРИОРБАНК — ВИДЕОРОЛИК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО СЕРВИСА "ГОЛОСОВАЯ БИОМЕТРИЯ", агентство DAB.Agency

К7. Оригинальная музыкальная композиция для радиоролика / видеоролика 
1 место 
К7-02 Тое, што нам блiзка, агентство Leo Burnett Kryn 

3 место 
К7-01 Life :) - Xiaomi Redmi 4A, агентство One Little Production


К10. Рекламная фотография 
2 место 
К10-14 KIA Movie, агентство План А Фотопродакшн 

Снимок.PNG

35.PNG

3 место 
К10-02 Серия работ "Шедевр", агентство LOGA BIGA 

789.PNG

898.PNG

К11-03 Серия работ "Fighters_WS" (перенесено из К11. Нестандартное оформление печатной и наружной рекламы), агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

568867979.PNG

Шорт-лист 
К10-16 SABOTON, агентство KANAPLEV LEYDIK 

саботон.PNG

780890-.PNG


К12. Авторская иллюстрация 
2 место 
К12-01 Где-где-календарь, агентство LOGA BIGA 
101.jpg

К12-02 Иллюстрации к календарю "Слова, которые изменили мир", агентство Brave Pony

1202_______.jpg

3 место 
К12-03 Теплые чувства к любимому городу, агентство Leo Burnett Kryn 

Итоги категорийной вертикали

Е1. Продукты питания 
1 место 
Е1-08 AMATO, агентство Fabula Branding 

Е1-16 Exponenta, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

116_Exponenta.jpg

2 место 
Е1-24 Тое, што нам блiзка!, агентство Leo Burnett Kryn 

78098090.PNG

Е5. Мода, красота и здоровье 
Шорт-лист 
Е5-06 Крановщицы, агентство Кино Продакшен 
Е5-09 Mary Kay 20 лет в Украине, агентство ООО "4ИЗМЕРЕНИЕ" 

Е8. Товары и услуги для детей 
1 место 
Е8-02 Tuki-tuki, агентство PG branding 

802_Tukituki.jpg

Е10. Телекоммуникационные услуги 
1 место 
Е10-02 Серия работ "Безлимитище", агентство Salmon Graphics 

3 место 
Е10-01 Два подарка, агентство Salmon Graphics 

Е11. Банковские, финансовые, страховые услуги 
2 место 
Е11-02 Silly Questions, агентство PG branding 

110220Silly20Questio.jpg

Е12. Строительство и недвижимость 
1 место 
Е12-07 Movel, агентство PG branding 

2 место 
Е12-05 Выдающаяся реклама, агентство LOGA BIGA 

Е13. Ритейл и e-commerce 
3 место 
Е13-01 Где-где-календарь, агентство LOGA BIGA 

Шорт-лист 
Е13-06 John Dory, агентство PG branding 

2.jpg

Е14. Отдых и развлечения, культура и спорт 
3 место 
Е14-01 White Square 2017 PR, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative 

1401_White_Square_20.jpg

Е14-02 Театр в твоей голове, агентство Агентство визуальных коммуникаций


Е15. Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий 
Шорт-лист 
Е15-04 MSTISLAV, агентство PG branding 

Annex 6C_Страница_49.png

Е18. Социальная реклама 
1 место 
Е18-07 Белорусский Детский Хоспис "Ценность времени", агентство One Little Production 

3 место 
Е18-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative 

Шорт-лист 
Е18-03 Серия работ "Супергерои среди нас", агентство Местный социальный фонд "Добра" 

Специальный приз к 950-ти летию Минска 
Е15. Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий 
Е15-07 Набор pop-up открыток Open Up Minsk, агентство Brama Branding 
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