Названы 200 лучших веб-студий по версии «Рейтинга Рунета»

«Рейтинг Рунета» представил результаты ежегодного рейтинга веб-студий, построенного на таких метриках, как: тИЦ, посещаемость (на основе данных SimilarWeb) и дата запуска проектов, их отраслевая принадлежность, географическое расположение разработчиков, занимаемые позиции в рейтинге креативности и рейтинге студий, работающих с крупнейшими заказчиками.









ТОП-200 веб-студий полностью

Для построения ТОП-200 было изучено более 113 473 сайтов, запущенных 2349 веб-студиями России, Украины и Беларуси. В багаже каждой — не менее десяти актуальных проектов, разработанных за последние пять лет.