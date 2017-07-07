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Названы 200 лучших веб-студий по версии «Рейтинга Рунета»

7 Июля 2017 marketing.by 10 0 Компании Рейтинги
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«Рейтинг Рунета» представил результаты ежегодного рейтинга веб-студий, построенного на таких метриках, как: тИЦ, посещаемость (на основе данных SimilarWeb) и дата запуска проектов, их отраслевая принадлежность, географическое расположение разработчиков, занимаемые позиции в рейтинге креативности и рейтинге студий, работающих с крупнейшими заказчиками.

Для построения ТОП-200 было изучено более 113 473 сайтов, запущенных 2349 веб-студиями России, Украины и Беларуси. В багаже каждой — не менее десяти актуальных проектов, разработанных за последние пять лет.

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ТОП-200 веб-студий полностью
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