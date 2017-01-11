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Нативная реклама составит 25% рекламной выручки новостных медиа в 2018

11 Января 2017 marketing.by 48 0 Байнет Бизнес Компании
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Об этом говорится в сообщении International News Media Association (INMA), отмечает themedia.center. Нативная реклама обладает высоким вовлечением и поэтому широко распространилась в последние несколько лет.

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Но хотя нативная реклама может дополнять традиционную дисплейную, существует несколько проблем, связанных с получением максимальной отдачи от этого формата:

  • У большинства издателей нет выделенных продавцов нативной рекламы. Только 20% медиа-компаний, опрошенных INMA, располагали командой продавцов, отвечавших исключительно за нативную рекламу
  • Измерить успех кампании трудно. Так как нативная реклама обычно не обеспечивает прямой конверсии в продукт или услугу, кампании обычно используются для повышения узнаваемости бренда. Из-за этого доказать эффективность нативной рекламы непросто, и 19% издателей даже не пытаются этим заниматься.
  • Нативная реклама может вводить в заблуждение. Так как нативная реклама схожа с контентом издателя, некоторые читатели могут ненароком спутать ее с настоящей редакционной статьей. Это, в свою очередь, ведет к недоверию потребителя как к рекламодателям, так и к издателям. Когда нативную рекламу правильно помечают, в 60% случаев издатели выбирают метку «спонсорский контент».


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