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На сайте "Комсомольской правды" вышла рекламная статья про Ким Ир Сена

19 Апреля 2017 171 0 Нячэсны маркетинг
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Читатели "Комсомольской правды" были, наверняка, немало удивлены, когда 14 апреля увидели на сайте издания статью об экс-президенте Северной Кореи - Ким Ир Сене.

Материал написан в ура-патриотическом стиле и превозносит достоинства лидера чучхе, цитата: "История помнит много великих людей. Однако раньше не было такого великого человека, как Президент социалистической Кореи Ким Ир Сен, который из века в век заслуживает восхваления и почтения".

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Автор текста пересказывает биографию Ким Ир Сена, представляя его, как легендарную личность, затмевающую своими достижениями лидеров других государств. Также сделана подборка цитат от руководителей различных стран, от Фиделя Кастро до президента США Картера, в которых восхваляются таланты северокорейского вождя.

И политики враждебных к КНДР стран перед высокими нравственными качествами Ким Ир Сена склоняли голову. Зампремьер-министр Японии Син Канемару объявил, что он ради Ким Ир Сена готов без колебания отдать свою жизнь. Экс-президент США Дж. Картер сказал:

- Вполне возможно, что Ким Ир Сен более выдающийся человек, чем представлявшие строительство государства США и их судьбу вместе взятые три президента США - Дж. Вашингтон, Т. Джефферсон, Авраам Линкольн, которые одно время представляли построение государства в США и их судьбу.

Статья снабжена пометкой На правах рекламы. 
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