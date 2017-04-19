На сайте "Комсомольской правды" вышла рекламная статья про Ким Ир Сена

Читатели "Комсомольской правды" были, наверняка, немало удивлены, когда 14 апреля увидели на сайте издания статью об экс-президенте Северной Кореи - Ким Ир Сене.



Материал написан в ура-патриотическом стиле и превозносит достоинства лидера чучхе, цитата: "История помнит много великих людей. Однако раньше не было такого великого человека, как Президент социалистической Кореи Ким Ир Сен, который из века в век заслуживает восхваления и почтения".

Автор текста пересказывает биографию Ким Ир Сена, представляя его, как легендарную личность, затмевающую своими достижениями лидеров других государств. Также сделана подборка цитат от руководителей различных стран, от Фиделя Кастро до президента США Картера, в которых восхваляются таланты северокорейского вождя.

- Вполне возможно, что Ким Ир Сен более выдающийся человек, чем представлявшие строительство государства США и их судьбу вместе взятые три президента США - Дж. Вашингтон, Т. Джефферсон, Авраам Линкольн, которые одно время представляли построение государства в США и их судьбу.

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