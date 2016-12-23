На рынке интернет-рекламы крупное слияние: компании ENTERnetAV, Digital Sail и Impression объединились

20 декабря продавцы интернет-рекламы ENTERnetAV, Digital Sail и Impression объявили о слиянии. Компании будут работать под брендом ENTERnetAV. Руководителем объединенного сейлс-хауса стал Павел Суржанский, коммерческим директором - Кирилл Лащенко.

Кирилл Лащенко

Павел Суржанский

Объединенный селлер ENTERnetAV будет работать во всех сегментах онлайн-рекламы, представленных на рынке (баннерная и мобильная реклама, видеореклама, programmatic-закупки, контекстная реклама и реклама в социальных сетях).

Благодаря объединению трех компаний, ENTERnetAV удалось собрать широкий пул ресурсов, который позволяет решать любые рекламные задачи. Кроме того, усилилась команда и экспертиза селлера, что позволит оказывать высокий сервис клиентам и более динамично развивать новые продукты на рынке.



Портфель ENTERnetAV включает такие охватные ресурсы, как Яндекс, MyTarget (платформа для закупки рекламы на сайтах и сервисах холдинга Mail.ru Group), Gismeteo и сайты холдинга Rambler (Rambler.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru, Livejournal.com и др.). Также компания объявила о том, что их партнером стал один из самых популярных белорусских сайтов Kufar.by.

Кроме того, ENTERnetAV предлагает рекламодателям еще один охватный продукт – сеть локальных белорусских площадок. В сети представлен только премиальный инвентарь, рекламные кампании проходят с кроссчастотой. Сегодня в сеть селлера входят такие сайты, как ABW.by, Myfin.by, Select.by, Pressball.by, Kp.by, Map.by, Banki24.by, Kyky.org, Diva.by, Shop.by, Dev.by и тематические разделы сайта Kufar.by. Доступно размещение, как на десктопных, так и на мобильных версиях сайтов.

C начала 2017г. к этому пулу также присоединятся сайты Benefit.by и Mamochki.by. ENTERnetAV планирует и далее развивать свою аудиторно-тематическую сеть.

Самым растущим сегментом на белорусском рынке онлайн-рекламы сегодня является видеореклама, сегмент удваивает свои объемы из года в год, и в 2017г. его доля составит 25% от всех медийных онлайн-бюджетов. Объединение позволило создать крупнейшую по охвату в Беларуси видеосеть.

В сеть входят площадки Megogo.net, Ivi.ru, Rutube.ru, TNT-Online.ru, Tvzavr.ru, Tvigle.ru, CTC.ru, TVR.by (сайт Белтелерадиокомпании), система дистрибуции видеоконтента Pladform, а также сеть Videonow и программатик-платформа Vihub. С 2017г. в видеосеть войдет также сайт 1tv.ru (сайт Первого канала).

Благодаря платформе RB от Mail.ru Group, видеосеть ENTERnetAV может предложить рекламодателям таргетинги по полу, возрасту и интересам, устройствам, тематикам контента.

Среди ближайших планов селлера построение сети in-page-видео на базе площадок-партнеров.