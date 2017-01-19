На МТЗ организуют экскурсии на производство для туристов

Минский тракторный завод открывает двери для туристов - на предприятии планируют развивать промышленный туризм, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью ОАО "МТЗ" Павел Тухто.

"На предприятии готовы принимать туристов, сейчас формируем заявки. Планируем делать экскурсии для организованных групп", - рассказал Павел Тухто. По его словам, уже есть первая заявка на февраль группы из 40 человек из Литвы. "Но мы рассчитываем, что сможем провести первую экскурсию раньше", - отметил он.Павел Тухто пояснил, что в ходе экскурсии можно будет проследить всю технологическую цепочку производства: от механического цеха, где производят шестерни и валы, до корпуса сборки тракторов - главного конвейера предприятия. Также туристы увидят выставку тракторов и ознакомятся с новейшей линейкой техники BELARUS.