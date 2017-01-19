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На МТЗ организуют экскурсии на производство для туристов

19 Января 2017 247 0 PR
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Минский тракторный завод открывает двери для туристов - на предприятии планируют развивать промышленный туризм, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью ОАО "МТЗ" Павел Тухто. 

"На предприятии готовы принимать туристов, сейчас формируем заявки. Планируем делать экскурсии для организованных групп", - рассказал Павел Тухто. По его словам, уже есть первая заявка на февраль группы из 40 человек из Литвы. "Но мы рассчитываем, что сможем провести первую экскурсию раньше", - отметил он.

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Павел Тухто пояснил, что в ходе экскурсии можно будет проследить всю технологическую цепочку производства: от механического цеха, где производят шестерни и валы, до корпуса сборки тракторов - главного конвейера предприятия. Также туристы увидят выставку тракторов и ознакомятся с новейшей линейкой техники BELARUS.

Фото http://www.discovery.nemiga.info/

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