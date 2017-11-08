Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

На беларуский рынок вышел бренд испанской косметики Babe

8 Ноября 2017 132 0 Бизнес
Поделиться

3 ноября в Минске в Национальном театре оперы и балета прошла презентация выхода на местный рынок испанского бренда косметики Babe. Официальном дистрибьютором выступает "Лайф Груп". 

Babe основана в 1994 году фармацевтами Ромуальдо Бертоме и Винцентом Руиз с целью разработать линейку дермокосметики, которая даст возможность решать проблемы с кожей в домашних условиях. Все формулы разрабатываются на базе лаборатории, которая находится в Валенсии (Испания). Для производства продукции используются собственные производственные мощности.

Косметика BABÉ относится к категории дермокосметики, т.е. она разработана не только для ежедневного ухода, но и для лечения проблемной кожи (атопическая кожа, акне и т.д.). В связи с этим она продается в основном в аптеках. 

babe-44.jpg

В Беларуси продукция бренда поступила уже в порядка 100 аптек. 

Как рассказал marketing.by представитель бренда Роман Арбузов, в первый год своего присутствия на рынке, Вabe планирует продвигаться через врачей и фармацевтов. Рекламных кампаний, ориентированных на конечных покупателей пока не запланировано.  Впрочем, как показывают уже первые продажи, беларуские потребители неплохо знают этот бренд.  
Поделиться
Шоу для вашего бренда

Вакансии

Платформа «Имена» ищет менеджера/руководителя проектов Сеть кинотеатров Silver Screen ищет нестандартного маркетолога НОВАЯ вакансия НОВОГО копирайтера в НОВОМ креативном агентстве HN TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel
Материалы по теме:
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
АРО объявила рейтинги рекламных агентств Беларуси по итогам 2014 года
Exponenta расширила линейку иммунококтейлями
Обсуждение:
Читайте также:
Четверо беларуских дизайнеров создали стикерпак для творческих людей про «боль», клиентов и поиски вдохновения
Дмитрий Курлович, начальник отдела бренд-менеджмента velcom, ушел из компании
Ирина Сидорская написала монографию о беларуском PR
Торговый центр "Столица" хотят обновить и ждут идей от минчан