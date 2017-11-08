На беларуский рынок вышел бренд испанской косметики Babe

3 ноября в Минске в Национальном театре оперы и балета прошла презентация выхода на местный рынок испанского бренда косметики Babe. Официальном дистрибьютором выступает "Лайф Груп".



Babe основана в 1994 году фармацевтами Ромуальдо Бертоме и Винцентом Руиз с целью разработать линейку дермокосметики, которая даст возможность решать проблемы с кожей в домашних условиях. Все формулы разрабатываются на базе лаборатории, которая находится в Валенсии (Испания). Для производства продукции используются собственные производственные мощности.



Косметика BABÉ относится к категории дермокосметики, т.е. она разработана не только для ежедневного ухода, но и для лечения проблемной кожи (атопическая кожа, акне и т.д.). В связи с этим она продается в основном в аптеках.







В Беларуси продукция бренда поступила уже в порядка 100 аптек.



Как рассказал marketing.by представитель бренда Роман Арбузов, в первый год своего присутствия на рынке, Вabe планирует продвигаться через врачей и фармацевтов. Рекламных кампаний, ориентированных на конечных покупателей пока не запланировано. Впрочем, как показывают уже первые продажи, беларуские потребители неплохо знают этот бренд.

