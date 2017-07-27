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myTarget запустил маркетплейс для закупки данных внешних поставщиков

27 Июля 2017 marketing.by 92 0 Компании Технологии
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Сервис myTarget открыл рекламодателям доступ к маркетплейсу внешних аудиторных сегментов, предоставляемых провайдерами данных, сообщает Mail.ru Group, которой принадлежит сервис.

Маркетплейс позволит рекламодателям приобретать максимально релевантные аудиторные сегменты, предоставляемые платформами управления данными (Data Management Platforms, или DMP), считают в компании. DMP аккумулируют данные из сторонних источников и систематизируют их, разделяя на сегменты.

Рекламодатель может выбрать интересующие его сегменты в интерфейсе личного кабинета myTarget и включить их в аудиторию, на которую будет таргетироваться кампания. Клиенты myTarget смогут не только использовать сегменты, предоставленные DMP, но и делать индивидуальные запросы на формирование аудиторных сегментов.

Платформам управления данными маркетплейс, в свою очередь, дает возможность монетизировать имеющиеся у них данные и экспертизу. Стоимость использования своих ресурсов каждая платформа определяет самостоятельно; также она может предоставлять доступ бесплатно. При запуске рекламной кампании с подключенными платными сегментами доступ к ним рекламодатель оплачивает дополнительно. Оплата производится по модели «Фиксированный CPM» (цена за тысячу показов).

Зарегистрированные в системе DMP могут загружать списки пользователей в любом формате: cookie, email-адреса, ID пользователей социальных сетей. Во время загрузки данные кодируются; таким образом, они доходят до пользователей myTarget в полностью обезличенном виде.

Сейчас доступны аудиторные сегменты от Shopster, Aidata, Amberdata, Soloway, Weborama, Tagvisor В планах myTarget расширение списка DMP-партнеров.



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