Музей «оживил» классические картины, которые высмеяли эпоху сэлфи

Художественная галерея в Онтарио выпустила приложение под названием ReBlink, которое оживляет классические картины при помощи дополненной реальности. Посетителям необходимо лишь держать смартфон на уровне картины, и она трансформируется в 3D, при этом высмеивая digital эпоху.







К примеру, на одних картинах ее герои не отрывают глаз от ноутбука, на других делают сэлфи с помощью сэлфи-палки. Приложение от digital художника Алекса Мейхью можно скачать в App Store Google Play . Чтобы выделиться в конкурентной среде музеи становятся все более изобретательными в маркетинге. К примеру, музей в Чикаго пригласил жителей «отдать» свой голос его экспонатам и стать частью постоянной коллекции.