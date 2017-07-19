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Музей «оживил» классические картины, которые высмеяли эпоху сэлфи

19 Июля 2017 marketing.by 31 0 Компании Технологии
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Художественная галерея в Онтарио выпустила приложение под названием ReBlink, которое оживляет классические картины при помощи дополненной реальности. Посетителям необходимо лишь держать смартфон на уровне картины, и она трансформируется в 3D, при этом высмеивая digital эпоху.

К примеру, на одних картинах ее герои не отрывают глаз от ноутбука, на других делают сэлфи с помощью сэлфи-палки. Приложение от digital художника Алекса Мейхью можно скачать в App Store и Google Play. Чтобы выделиться в конкурентной среде музеи становятся все более изобретательными в маркетинге. К примеру, музей в Чикаго пригласил жителей «отдать» свой голос его экспонатам и стать частью постоянной коллекции. 


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