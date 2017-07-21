Музей «Аливария» запустил проект рисования под пиво Art of beer

Новый формат отдыха предложил этим летом Музей "Аливария": сочетание пива и рисования. В ближайший месяц каждый четверг посетители музея смогут открывать для себя новую страну и новый стиль пива – Бельгию, Германию, Великобританию и, конечно, Беларусь. Участникам предлагается нарисовать картину под бокал пива и под руководством профессионального художника.
«Аливария» привносит в Беларусь европейские форматы отдыха. Это и фестиваль уличной музыки Karol Jan Open Air, и фестиваль европейского отдыха A-fest, и пивная йога. Пиво — удивительный напиток, который отлично сочетается не только с разными блюдами, но и с различными видами отдыха. Art of beer – попытка совместить два искусства: живопись и пивоварение», — отмечает Иван Макаров, пивной сомелье, прошедший курс обучения в Копенгагене, Дания.
Для занятия Art of beer навыки профессионального живописца и дегустатора не нужны.
«Рисуя за бокалом пива, вы за 2 часа создадите картину и научитесь пробовать пиво по всем канонам», — говорит Виктория Пархоменко, профессиональный художник с более чем 12-летним опытом в живописи.
Расписание занятий Art of beer
- 27 июля 19.00: Аливария Золотое и белорусская живопись
- 3 августа 19.00: Аливария Портер и британская живопись
- 10 августа 19.00: Karol Jan Blonde и бельгийская живопись
- 17 августа 19.00: Karol Yan Dunkel и немецкая живопись
Стоимость: 30 рублей