МТС захватил беларуские ж/д вокзалы: на станциях появится wi-fi от оператора

Беларуская железная дорога c 10 июля совместно с СООО «Мобильные ТелеСистемы» в тестовом режиме организовала бесплатный доступ к сети интернет по технологии Wi-Fi на железнодорожных вокзалах страны.

Хот-споты сети Wi-Fi появились в залах ожидания и холлах на железнодорожных вокзалах в Минске, Орше, Молодечно, Борисове, Барановичах, Лиде, Гродно, Лунинце, Пинске, Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Могилеве, Осиповичах, Бобруйске, Кричеве, Витебске и Полоцке.

Cкоростной доступ в сеть обеспечивается при помощи технологии 4G и оптических каналов связи.

Запуск услуги Wi-Fi на всех вокзалах Белорусской железной дороги в коммерческую эксплуатацию планируется c 25 июля 2017 года.