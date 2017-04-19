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МТС презентовал новый сервис-помощник для людей с нарушениями зрения «Штурман»

19 Апреля 2017 marketing.by 51 0 Компании Нестандарт
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На ТИБО-2017 МТС презентовал новое приложение для оказания помощи людям с нарушениями зрения «Штурман».

18 апреля на XXIV Международном специализированном форуме по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2017» компания МТС презентовала один из новых телематических сервисов – приложение «Штурман» для людей с нарушениями зрения. Приложение работает в тестовом режиме. Партнерами МТС в этом проекте выступили разработчик программного обеспечения компания ООО «БелХард Девелопмент», а также общественное объединение «БелТИЗ».

Новый сервис «Штурман» – это возможность помочь незрячему человеку сориентироваться в ситуации на расстоянии. Приложение позволяет передавать видео в режиме реального времени и создавать контакт пользователя с нарушением зрения с людьми, готовыми оказывать необходимую помощь – штурманами. 

Чтобы получить помощь, абоненту с нарушениями зрения достаточно запустить мобильное приложение «Штурман», нажать кнопку вызова, и приложение подберет штурмана, готового помочь удаленно в режиме реального времени.  

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Основываясь на видео- и аудиоданных, получаемых от абонента, штурман подсказывает человеку его текущее местоположение либо оказывает иную необходимую ему помощь. Например, помогает выбрать продукты в магазине, уточнить расписание транспорта и т.п. 

В роли помощников смогут выступать как сотрудники социальных служб, так и любые зарегистрированные пользователи сервиса. Всем штурманам необходимо будет пройти регистрацию через портал и предоставить о себе определенную информацию для соблюдения мер безопасности пользователей приложения.

«Самая серьезная проблема для незрячих людей – это самостоятельное передвижение в пространстве. И приложение «Штурман» помогает эту проблему решить. Мы приглашаем волонтеров стать штурманами и оказать поддержку в тестировании и работе приложения. Возможно, в будущем нам удастся создать с вашей помощью целое штурманское движение», – отметил Олег ШЕПЕЛЬ, председатель общественного объединения «БелТИЗ». 

Все видеосессии сохраняются в архив и могут быть восстановлены при необходимости. Записи приложения строго конфиденциальны. 

Приложение «Штурман» бесплатно и доступно для операционной системы Android. Связь между абонентами осуществляется с помощью 3G/4G. Для абонентов МТС, обратившихся через БелТИЗ для участия в тестировании, трафик не тарифицируется. Для остальных абонентов, в том числе абонентов других мобильных операторов, а также «Белтелеком», применяется тарификация в рамках тарифных планов.



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