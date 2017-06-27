Мрачные цвета и отталкивающий контент. Выпускники ВГТУ показывают свои дипломные работы и рассуждают о культуре плаката

Прогремели выпускные, и совсем скоро молодые специалисты разных специальностей смогут показать свои знания на практике. У нас получилось раздобыть дипломные работы выпускников Витебского Государственного Технологического университета с кафедры дизайна, где ребята создавали плакаты для культурных и социальных проектов. Они рассказали marketing.by о задачах и особенностях реализации своих проектов и порассуждали о том, в каком состоянии находится культура плакатов в Беларуси.

Екатерина Дорожко, выпускница Витебского Государственного Технологического университета, кафедра дизайна и моды

Театр — это место куда человек приходит думать, а не развлекаться

Художественный образы и символы, используемые в плакатах

Театры не могут позволить себе заказать плакат у дизайнера

Владимир Наговицын, выпускник Витебского Государственного Технологического университета, кафедра дизайна

Карамель в виде сердца и лезвие бритвы, находящееся внутри карамели

В социальных плакатах используют мрачные цвета и отталкивающий контент

Задачи плаката выражаются определенными критериями:

влияние образов должно быть нацелено на сознание целевой аудитории – культурные коды, символы, мифы и психологические предпочтения потребителей, которые определяются в ходе различных методов исследований;



образ должен быть емким. В нем должно быть минимум смыслонагруженных деталей;



образ не должен вызывать негативных ассоциаций. Эмоции, вызванные рекламой, переносятся человеком на сам объект рекламы;



образ не должен быть «вампиром».



Аудитория

молодые мамы, воспитывающие детей.



воспитатели в детских садах и учителя в школах.



воспитатели в детских домах и интернатах.



также это могут быть люди, которые видели насилие над детьми, но не препятствуют этому.



Территориальные рамки проекта

Прямое подведение к выводу в плакате не дает хороших результатов, необходима работа на подсознание человека

Анжелика Гайтюкевич, выпускница Витебского Государственного Технологического университета, кафедра дизайна

В Беларуси нет профессионально оформленных проектов для детей

Задачи и аудитория

Хотелось выделить плакат среди серых, однотипных, скучных плакатных афиш, висящих в Витебске

Главным персонажем детской площадки стал непоседливый, дружелюбный Волчок

Фирменные цвета

Многие клепают дизайн «на коленке» думая, что это красиво

моего дипломного проекта: «Серия театральных плакатов для спектаклей «Белорусского государственного молодёжного театра»Почему именно эта тема? Потому что театр для меня — это место, куда человек приходит думать, а не развлекаться. Выбор спектаклей, к которым разрабатывались театральные плакаты был не случайным. Это постановки одного режиссёра – Искандера Сакаева, с творчеством которого я познакомилась в минском театре «БГМТ». Режиссёр, который ищет новые идеи и формы, разрушая стереотипы, был созвучен с творческим замыслом моего проекта.Театральные плакаты моего дипломного проекта — это не буквальное пересказывание сюжета и воспроизведение образов главных героев спектаклей, а трансформация полученных от просмотра эмоций, впечатлений в визуальные элементы.Для того, чтобы плакат вывел зрителя из комфортного внутреннего равновесия, я использовала методы привлечения внимания, основанные на знаниях психологии и методов восприятия информации, требующие от зрителя интеллектуальной работы.Например, в плакате к спектаклю «Чехов.Комедия.Чайка.» — символический образ чайки лишь слегка напоминает реалистическую птицу, так как по закону ассоциаций зритель, опираясь на фрагменты, силой своего воображения восстанавливает целостный образ.Центральный образ плаката для спектакля «Козий остров» по пьесе итальянского драматурга Уго Бетти — абстрактная композиция, заключенная в форму круга. У круга нет ни начала, ни конца, ни ориентировки, ни направления, поэтому он ассоциируется и с бесконечностью, и в тоже время с завершённостью. Так и три героини изо дня в день идут по кругу бесконечной линии острова, замыкая время и пространство.В художественном образе театрального плаката спектакля «Попытка к бегству» по мотивам ранней повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый» была использована интеллектуальная визуализация в форме треш-коллажа.Режиссёр Сакаев, на мой взгляд, не боится воплощать классику в новую форму. Так и в моих плакатах традиционная чёрно-белая гамма с редким вкраплением цвета передана через современные графические приёмы.В Беларуси сильная школа плакатистов. Если в Минске можно встретить современные, смелые, дизайнерские примеры театрального плаката, то в регионах -— это редкость. Чего не хватает? На мой взгляд — большего доверия со стороны заказчика к дизайнеру и, конечно, финансов.Наши театры еще вплотную не столкнулись с проблемой зрительского дефицита и так остро не стоит борьба за зрителя. Возможно, поэтому в городской среде мы редко видим современный театральный плакат, который привлекает потенциального зрителя в театр. Так же финансовые возможности наших театров ограничены, они не могут позволить заказывать дизайн афиши либо плаката именно у дизайнера.моего проекта было создание гармоничной, концептуальной и вызывающей внимание серии социальных плакатов на тему «Детский травматизм». При помощи средств художественной выразительности дизайна я хотел внести вклад в предотвращение психологического и физического насилия детей. В дипломном проекте представлено 5 плакатов.При разработке серии плакатов использовались все основные приемы образования смысла в образах – метафора, синонимия, гипербола, метаморфоза, гротеск и пр.Для начала я определился с тем, о чем будет говорить плакат. Так как тема проекта «Детский травматизм», что подразумевает физические и психологические травмы детей, за основу были взяты образы сладостей, которые так любят дети, и предметы, которые могут причинить боль. Именно поэтому серия плакатов приобрела заголовок «Несладкое детство».Для создания образа использовались карамель в виде сердца и лезвие бритвы, находящееся внутри карамели. Тем самым подчеркивая, что детское сердце очень хрупкое. Молоток, ассоциирующийся с болезненным ударом по детской психики, изображен как тень, повисшая над разбитой судьбой ребенка, тем самым показывая всю его беззащитность и боль от удара.В плакате используются яркие и радостные цвета, которые символизируются с детством. Это позволяет выделиться среди других социальных плакатов подобной направленности, в которых так часто используют мрачные цвета и отталкивающий контент.Цвет существенно влияет на психоинтеллектуальное состояние человека, а, следовательно, и на его желание приобрести конкретный товар. В данном проекте чаще использовались яркие цвета, так как они привлекают внимание и ассоциируются с детством. Ярко розовый цвет, привлекающий внимание детей, не просто так расположен на кактусе, ведь именно за привлекательной оболочкой скрывается опасность. Яркий оранжевый цвет также привлекает внимание ребенка.Благодаря цветам передается не только мысль, но и чувства, эмоциональное состояние, что очень важно в дизайне.Вопрос о потенциальной аудитории был рассмотрен с нескольких сторон:Говоря о территориальных рамках данного проекта, следует отметить, что серию плакатов следует размещать в людных местах, а также в больницах, поликлиниках и вблизи школ и детских садов, детских спортивных и игровых площадок, чтобы чаще обращать на себя внимание целевой аудитории.Плакат – это кодированное сообщение. Однако, прямое подведение к выводу в плакате не дает хороших результатов, необходима работа на подсознание человека, способность влиять на его чувства. Плакат в единственном экземпляре не имеет смысла. Его основной признак – это выход в тираж, позволяющий обеспечить контакт с массовой аудиторией.Плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем.При разработке плаката должно присутствовать стремление создавать работы в индивидуальной манере, поскольку уникальность графического языка очень важна в мире печатной рекламы. Выделение объекта средствами высокого графического искусства представляет собой большую значимость для городской среды, эстетического воспитания и создания привлекательного зрительного образа. К тому же, подобный подход в значительной степени позволяет отождествлять объект на рынке рекламы.Образы в плакате создаются на основе семиотических приемов и законов. Семиотика – наука о знаковых системах. В основе семиотики лежит понятие знака – минимальной единицы знаковой системы, или языка, несущей информацию.моего проекта была разработка современного, яркого, позитивного и запоминающегося, фирменного стиля для детской площадки «Волчок», созданного Витебским клубом реконструкции.Это совершенно новый, не имеющий аналогов в Беларуси социальный проект: первая мобильная детская площадка, которая будет работать в рамках различных беларуских городских фестивалей с полным брендированием и серьёзной рекламной поддержкой, разработку которой доверили мне.Аналоги плакатов в хорошем дизайне по подобной тематике в Беларуси отсутствуют. Несмотря на проводимые исследования по этой теме, мне так и не удалось обнаружить профессионально оформленные проекты для детей. Отличные примеры оформления детских площадок и мероприятий есть только у европейских студий.Проект «Волчок» призван помочь популяризировать историю в игровой, активной и доступной форме, а также рассказать и познакомить с деятельностью клуба «Варгенторн».Так же для клуба важно было привлечь такую целевую аудиторию, которая далека от реконструкции, но благодаря приятной, современной подаче информации сможет заинтересоваться проектом.Важно понимать, что основной целевой аудиторией станут родители, которые будут приводить своих детей на занятия. Именно поэтому, дизайном нужно было вызвать доверие, максимально четко и доступно изложить и показать, в чём суть занятий.Как можно видеть, на моих планшетах только 2 плаката, остальное относится к фирменной продукции. Если разбирать плакаты, то первое, что хотелось сделать — это выделить их среди серых, однотипных, скучных плакатных афиш, висящих в нашем городе. Рекламные плакаты будут использоваться в основном для информирования горожан о мероприятии, ориентире и месте, времени его проведения. Наиболее распространенным и функциональным носителем являются афиши, а также сити-формат.В разработке афиши для мероприятия была поставлена задача разместить основной информационный блок, указать место и время проведения мероприятия, а также найти оригинальное графическое решение, которое бы выделяло афишу среди множества других довольно перегруженных и типичных городских информационных афиш.Яркая афиша привлекает к себе внимание, гармоничное композиционное решение позволяет правильно управлять вниманием зрителя. В первую очередь, считывается крупное название мероприятия, потом внимание переходит на персонажа, и уже в самом конце начинает считываться более мелкая, контактная информация.Важнейшей частью дизайна проекта стало создание персонажа. Фирменный персонаж способствует эмоциональной вовлеченности целевой аудитории.Вдохновением для создания образа стала деятельность клуба и его символика. На геральдической символике клуба изображена стилизованная морда волка, а фирменный цвет клуба — насыщенный синий. В новом проекте мы вдохновлялись этими базовыми элементами. Так появился Волчок. Информация, поданная от его лица, вызывает интерес и симпатию.Волчок должен восприниматься детской аудиторией как друг и пример для подражания. Детям свойственно копировать и подражать кому-либо. Поэтому Волчок наделён антропоморфностью (человекообразностью). Такой персонаж формирует у ребёнка эмоциональную привязанность. Также герой немного взрослее целевой детской аудитории, т.к. детям нравится ассоциировать себя со взрослыми и ровняться на старших.Создание собственного персонажа для детской площадки – гораздо более эффективный метод продвижения мероприятия, чем использование красочного логотипа. Т.к. детям совсем не интересны простые знаковые и шрифтовые формы, куда больше их внимание привлекает иллюстрированный образ.Волчок выполнен в тёмно-синем цвете, что соответствует цветовой стилистике клуба, а также создаёт характерный, взрослый, спокойный образ, несмотря на непосредственную, забавную пластику изображения.Для дипломного проекта была выбрана цветовая гамма, которая благоприятно бы влияла на восприятие детей, а также была приятна и привлекала внимание родителей. В качестве фирменных цветов предложены нежные, светлые оттенки, на фоне которых будет располагаться контрастный персонаж.Чистый глубокий синий цвет вызывает спокойствие и уверенность. В такой цветовой гамме выполнен фирменный персонаж Волчок. Фоновая среда выполнена в родственной, но достаточно контрастной цветовой гамме, содержащей в себе оттенки светло-голубого, бирюзового и розового.Выбор цветового решения обусловлен желанием создать детский, позитивный, добрый и привлекающий внимание фирменный стиль для детской интерактивной площадки.В Витебске страшно не хватает интересных и креативных плакатов. Проблема в том, что мы сталкиваемся с отсутствием профессионализма и любительским подходом к оформлению серьёзных проектов. Многие клепают дизайн «на коленке» думая, что это красиво и они знают, как лучше, а на выходе получается безвкусный, непрофессиональный продукт, где отсутствует соблюдение элементарных правил оформления. Такой подход очень сильно засоряет информационное городское пространство низкокачественными, некрасивыми, плохо оформленными рекламными объявлениями и афишами.