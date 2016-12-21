MOVABOX посвятил второй этап проекта Альгерду Бахаревичу и его «Детям Алиндарки»

MOVABOX – проект velcom, направленный на поддержку белорусской литературы объявил, какому автору и какому произведению будет посвящен следующий этап. Это Альгерд Бахаревич и его сказка-антиутопия «Дети Алиндарки». Уже сейчас на обновленном сайте www.movabox.by можно пройти тест по этому произведению и побороться за эксклюзивный набор из книги и связанных с ней артефактов.







MOVABOX совмещает возможности онлайн-коммуникации и классическое восприятие печатной книги как ценности. Его цель – познакомить широкую аудиторию с современными белорусскими писателями и их произведениями, продемонстрировать, что белорусский литературный процесс разнообразен и интересен в международном контексте. Каждый из четырех этапов проекта знакомит читателей с книгой одного из современных белорусских авторов и, вместе с тем, стремится пробудить более пристальное внимание к белорусской литературе в целом.

Каждое произведение, на базе которого строятся основные события проекта, превращается в отдельный MOVABOX – уникальный набор, в который входят книга и связанные с ней артефакты. Последние восемь недель всеобщее внимание было привлечено к книге Людмилы Рублевской «Авантюры студиозуса Вырвича» – приключенческого романа в жанре исторического фентези, сюжет которого разворачивается вокруг персоны шляхтича Прантиша Вырвича и его спутника доктора Болтромея Лёдника. За эти восемь недель сайт movabox.by посетили 20 206 человек, из которых 7 285 прошли тест, а 4 720 приняли участие в розыгрыше коробки MOVABOX с артефактами.

«Эстафету» участия в проекте принял белорусский писатель Альгерд Бахаревич.





После прохождения теста по его книге на сайте www.movabox.by также можно принять участие в розыгрыше MOVABOX с артефактами по «Детях Алиндарки». Среди них — фонарик, дорожная игра, лесная шишка, мазь «Звездочка» как средство от комаров, сладкие «витамины» и рецепт для них, кусочек глины для лепки и послание от автора. Выбор артефактов, как и в прошлый раз, обусловлен сюжетом книги: в «Детях Алиндарки» главные герои – девочка и мальчик из глины – стараются на лесных тропинках найти самих себя. За роман «Дети Алиндарки» писатель получил звание лауреата премии имени Ежи Гедройца в 2015 году.

«Главное, что делает проект MOVABOX, – он помогает современной белорусской литературе существовать для настоящего, а не воображаемого читателя. Только так написанное слово остается живым: когда находятся те, кто прочитает и поймет его. Я искренне благодарен за возможность участвовать в этом проекте и считаю, что MOVABOX на самом деле способен помочь существующим в реальности «детям Алиндарки» найти свою тропинку через лес», – отметил Альгерд Бахаревич.