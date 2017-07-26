Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Mountain Dew доверила рекламу обычным блоггерам и не прогадала

26 Июля 2017 marketing.by 42 0 Компании Креатив
Поделиться

Mountain Dew выбрала для участия в рекламной кампании 4 блоггеров и не ошиблась: реклама напитка с их участием получила вирусную популярность и набрала уже 300 миллионов просмотров, сообщает Business Insider.

Вместо того, чтобы тратиться на дорогостоящую рекламу с участием знаменитостей, бренд, минуя услуги PR-агентств, сам выбрал 4 блоггеров и запустил кампанию на YouTube. Ее участниками оказались: баскетболист-трюкач под ником Профессор, танцор хип-хопа D-Trix, устраивавший оригинальные танцевальные турниры от имени компании, и два скейтбордиста: Джош Кац и Найджел Александр.

Результаты превзошли все ожидания, видеоролики набрали 326 миллионов просмотров, в сравнении с традиционной рекламой, которая собрала17,5 млн просмотров. Блоггеры получили 4,6 миллионов откликов в социальных сетях: лайков, репостов, комментариев и т. д.

Раньше Mountain Dew работала с агентствами, которые представляли знаменитостей. Однако обращаться к их услугам становилось всё дороже и вставал вопрос окупаемости инвестиций. «И тогда мы задумались, почему бы просто не сделать своих собственных?», - сообщил Майкл Крэйг, старший менеджер компании.

Такого рода примеры могут заставить PR-агентства, поволноваться. Этот опыт может сподвигнуть и другие компании пойти тем же путём, отмечает издание.


Поделиться

Вакансии

Агентство BDCenter ищет специалиста на должность трафик менеджера. Коммуникационное агентство «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера и ассистента аккаунт-менеджера Музей миниатюр Беларуси "Страна мини" ищет маркетолога Salmon Media ищет аккаунт-менеджера по работе с ТВ клиентами Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager
Материалы по теме:
Cannes Lions LIVE'17: в Каннах столкнули лицом к лицу классический Голливуд и YouTube
#pahatam у «Белавиа»: «Акция «20 лет в небе» задумывалась как стратегический маркетинговый ход»
«Заходите — поговорим». Новогодний ролик marketing.by
Обсуждение:
Читайте также:
Беларуская студия завоевала 1 место в Рейтинге Рунета в категории «Лучший сайт на иностранном языке»
Аналитика от Google: Как ведут себя современные женщины «старшего» поколения в интернете
Маркетинг в театрах XXI века. Как Национальный театр оперы и балета работает над продвижением и борется за зрителя
«Лаборатория Касперского» запустит бесплатный антивирус по всему миру