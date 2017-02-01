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Молодые Каннские Львы 2017 ждут белорусских участников!

1 Февраля 2017 617 0 Cannes Lions Фестивали и конкурсы
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На 64-м Каннском Фестивале Креативности молодые белорусские рекламисты и их клиенты могут быть снова представлены во всех 7 конкурсах Молодых Львов! 

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Для того, чтобы стать участником одного из этих конкурсов, необходимо выиграть внутренний отбор – конкурс Young Creatives Belarus 2017: 

  • Young Lions Media
  • Young Lions Film
  • Young Lions Print
  • Young Lions Design
  • Young Lions Cyber
  • Young Lions PR
  • Young Clients (marketers)

 О новых и старых правилах Александр Шевелевич, официальный представитель Cannes Lions в Республике Беларусь:

- Новая возрастная планка в 30 лет, введённая в прошлом году, сохранена. То есть, в этом году родившиеся 25 июня 1986 года и позже могут подавать заявки на участие.

Также сохранился единый Young Lions Classic Competitor Pass – специальный вид аккредитации для всех участников конкурсов. Стоимость данной аккредитации в 2017 году будет такой же как и в 2016 –  1295 Евро + НДС независимо от конкурса. Данная аккредитация будет распространять свое действие на всю фестивальную неделю.

Внутренние отборы для всех конкурсов будут проведены, как и в прошлые годы, по максимально приближенным к каннским правилам и в похожем формате. Поэтому всем потенциальным участникам конкурсов рекомендовано внимательно изучить правила проведения конкурсов.

- Есть и нововведения в правилах. И для нашего рынка они скорее позитивные. Оргкомитет фестиваля после долгих дискуссий и нажима со стороны представителей (не без моего активного участия) принял решение допускать к участию в конкурсах Media и PR представителей Media и PR департаментов рекламных агентств. То есть правило, что в этих конкурсах могут участвовать только специализированные Media и PR агентства отменено, - говорит Александр Шевелевич. 

Если в структуре есть профильные департаменты и должности, то они допускаются. Но по-прежнему эти конкурсы закрыты для представителей клиентов. Даже если у клиентов тоже имеются собственные профильные департаменты. Равно как и конкурс маркетологов закрыт для работников агентств. 

Подробнее об этом читайте в Правилах.

К сожалению, в 2017 году Беларусь потеряла свое место в Roger Hatchuel Academy – элитной школе, где в течение фестивальной недели всего лишь 30 студентов со всего мира получают эксклюзивные лекции и практические задания от ведущих рекламистов. Будем надеяться, что в 2018 году нам удастся вернуться туда.

Итак, конкурс Young Creatives Belarus 2017 объявляется открытым. До 17 февраля принимаются заявки на участие от молодых креаторов. Сам конкурс пройдет 1-3 марта 2017 года. 

Информация для участников: 
Вся информация о фестивале Cannes Lions есть на сайте www.canneslions.com

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