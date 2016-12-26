Могилев объявил конкурс на разработку логотипа к 750-летнему юбилею города

В Могилеве объявлен конкурс на разработку визуального символа (логотипа) 750-летия города, сообщает belta.by. Конкурс продлится до 10 января 2017 года. Его цель - разработка официального символа праздника, посвященного юбилею, а также сохранение исторической памяти о городе, его людях и событиях, формирование активной жизненной позиции у могилевчан.







Вот такой воинственный герб - рыцарь с поднятым мечом на фоне трех башен - у третьего по величине города Беларуси.



Логотипом может быть графический, стилизованный образ Могилева, отражающий его суть и индивидуальность, символ, передающий тему празднования 750-летия со дня основания.



Конкурсная работа представляется в виде чертежа, эскиза, рисунка, графического макета, 3D-рендера на бумажном носителе формата не менее А4 (в цветном и черно-белом вариантах) или в электронном виде.



Обязательным является указание контактных данных. Не допускается использование уже имеющихся логотипов, запатентованных знаков, гербов или фрагментов из официальной символики ранее проводимых мероприятий. Эмблема-победитель будет использоваться для украшения областного центра к празднику, авторы лучших работ получат памятные призы





