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Мобильный оператор velcom объявил конкурс на медийное обслуживание по направлениям пресса и радио

7 Февраля 2017 103 0 Тендеры
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Мобильный оператор velcom (Унитарное предприятие «Велком») приглашает рекламные агентства принять участие в конкурсе на медийное обслуживание velcom по направлению «Пресса и радио». 

С одним победителем конкурса будет заключен контракт сроком на 1 год.

Для участия в конкурсе необходимо до 15:00 9 февраля 2017 года:

1)  скачать по ссылке ниже, заполнить, подписать, отсканировать и отправить по электронной почте на адрес A.Tagil@velcom.by шаблон, в которой агентство подтверждает соответствие требованиям компании velcom.

Заявка на участие в медийном конкурсе velcom

2) заполнить анкету по ссылке

В случае несоответствия агентства требованиям, указанным в заявке, агентство не может принимать участие в конкурсе.

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к специалисту отдела закупок velcom Анастасии Тагиль по телефону +375 29 6000-822 либо по электронной почте.

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