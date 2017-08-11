Мобильный оператор life:) придумал велодоставку sim-карт в Минске

Лето, жара и большая концентрация машин в городе – все это не самые комфортные условия для автодоставки каких-либо товаров клиентам. Поэтому в отделе маркетинга life:) придумали организовать доставку 4G SIM-карт на велосипедах.



Во-первых, сегодня велоспорт в столице чрезвычайно популярен. Во-вторых, целевая аудитория оператора – это активные молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые находят привлекательным многие смелые решения. В-третьих, на велосипеде курьер может добраться туда, куда на автомобиле будет невозможно доехать. Например, на городской пляж или в парк. И, в-четвертых, это небольшой, но все же вклад в городскую экологию.







Описание продукта/услуги

Заказы на SIM-карты принимаются по специальному номеру в мессенджерах BiP, Viber и WhatsApp. Для заказа доступен ряд тарифных планов оператора. Велодоставка работает с понедельника по субботу с 10.00 до 18.00 в пределах МКАД. Подключение бесплатное, необходим только паспорт. Увидев на улице велокурьера, можно сразу подключиться без предварительной заявки через мессенджер.

Цели и задачи проекта

– организовать альтернативный способ доставки 4G SIM-карт;

- привлечь новых абонентов.

Целевая группа или группы

Активные молодые люди, в возрасте от 18 до 35 лет.

Реализация

Были закуплены и забрендированы велосипеды, подготовлена узнаваемая форма для курьеров: майки, шлемы, рюкзаки и куртки. Для работы курьерами были отобраны сотрудники компании из числа активных продавцов, которые умеют ездить на велосипеде. Первый рабочий “велодень” состоялся в середине июля. Ежедневно приходит и выполняется порядка 10 велодоставок.





Сроки и период реализации проекта

В планах осуществлять велодоставку до тех пор, пока будут позволять погодные условия. А если будет повышаться спрос на такой необычный способ доставки – в следующем сезоне будет продолжение.

Исполнитель – дирекция по продажам и маркетингу ЗАО «БеСТ»

Состав творческой группы:

- автор идеи и координатор проекта - Дмитрий Васильков, специалист по продаже;

- визуальное оформление и медиапродвижение проекта - отдел маркетинговых коммуникаций.