Много розового и надувного. Как были представлены бренды на арт-пикнике Freaky Summer Party

В эти выходные в Минске состоялся главный арт-пикник сезона — большой фестиваль Freaky Summer Party. Marketing.by посетил FSP для того, чтобы оценить, как на арт-пикнике были представлены различные бренды и что интересного и нового каждый из них приготовил для столичной публики.
В этом году бренды сделали огромное количество креативных фотозон. Для того, чтобы сфотографироваться в ванне или на розовом пушистом диване иногда даже выстраивались очереди.
life :)
У life :) и Relax.by были мини арт-пикники со своей сценой и интересной Chill-out зоной.
Зона бренда была заполнена розовым. Кроме наличия площадки Blogeria, life :) раздавал бесплатный интернет, подготовил большую фотозону с ванной, фламинго, популярными эмодзи и креативными табличками.
Relax.by
А-100Отдельную зону занимал спот А-100. Здесь можно было отдохнуть на поддонах, подкрепиться их фирменным бургером или хотдогом и поиграть. Внимание привлекала их надувная утка, мимо которой было сложно пройти и не сфотографироваться.
Purina. Dog ChowВ этом году организаторы позаботились и о животных, которых берут с собой гости фестиваля. Четвероногие друзья имели свою настоящую зону для игр и отдыха от Purina. Собаки могли здесь поесть и утолить жажду, а их хозяева получить фото с любимцем. Был еще бассейн с мячиками, но его заняли дети.
LiveJournalLiveJournal и Козел Фрэнк организовали досуг детей на имитированном сеновале с капустой. Дети ( да и не только дети) с радостью обнимались с героем ЖЖ и рисовали.
Кинотеатр Silver Screen
OnlinerЗона Onliner била рекорды по очередям. Во-первых, они поставили тематические фотокартонки на близкие беларусам темы. Во-вторых, прямо на месте они делали стильные брендированные майки, процесс создания которых очень увлекал.
LamodaLamoda поставила на своей зоне куб с огромным количеством цветных ленточек. Казалось бы, такое простое решение, но фотографии получались отличными, так что фотозона никогда не пустовала. Удержаться и не забежать внутрь развевающихся лент было на самом деле сложно.
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