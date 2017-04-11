Мировой бренд Cropp открыл свой первый магазин в Минске

Первый в Беларуси магазин польского бренда Cropp открылся в ТРЦ Galleria Minsk. Покупателям предложили более 10 тыс. единиц одежды по ценам, как в Европе, сообщили представители комплекса.





Флагманский магазин Cropp занимает почти 400 «квадратов» на втором этаже ТРЦ Galleria Minsk. По сути, он представляет собой шоу-рум, в котором есть и место продаж, и витрина модной одежды. Интерьер выполнен в индустриальном стиле: много металла и дерева, приглушенный свет, над головой свисают лампы в форме ведер. На полках собраны джинсы, майки, рубашки, сумки, кроссовки и др. Одежда рассчитана на молодежную аудиторию.

Цены на одежду в минском магазине Cropp аналогичны тем, что действуют в Польше. Средний чек – в районе 25-30 рублей. Новые партии товаров обещают завозить в магазин практически каждую неделю.



Бренд Cropp создан в 2004 году и сейчас представлен 300 магазинами в странах Европы. Дизайнеры торговой марки специализируются на создании одежды в уличном стиле. Коллекции создают для людей, которые хотят выразить свою независимость языком моды. Одежда этого бренда славится нестандартным сочетанием цветов и текстур.



До конца недели в ТРЦ Galleria Minsk откроется флагманский магазин еще одного польского бренда – House. Он также занимает площадь около 400 кв.м и ориентирован на молодежную аудиторию. Магазины House сегодня работают в странах Европы, Азии и Африки. Ежегодно дизайнеры создают тысячи моделей для городских модников.







Беларусь стала 19-й страной, где присутствуют бренды компании LPP SA, которая включает в себя магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsey. «Многие белорусы ожидали прихода польских торговых марок, и теперь это произошло. Появление в центре Минска сразу нескольких брендов LPP SA может стать стимулом для выхода на белорусский рынок других международных ритейлеров, – отметили в ТРЦ Galleria Minsk. – Мы отмечаем интерес к нашей стране со стороны крупных брендовых сетей, но многие из них не решаются сделать первый шаг и равняются на конкурентов. То есть один бренд цепочкой притягивает за собой все остальные».