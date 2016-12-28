Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Минский отель назван лучшим для проведения MICE-мероприятий в СНГ

28 Декабря 2016 51 0 Бизнес
Поделиться

Недавно в Москве состоялось вручение престижной премии Buying Business Travel Awards Russia & CIS 2016, в рамках которой Minsk Marriott Hotel признан «Лучшим отелем для проведения MICE-мероприятий в СНГ».

Фото 3.jpg

Профессиональный конкурс впервые прошел в России и собрал более 150 участников среди ТМС, MICE-агентств, авиакомпаний, отелей, платежных систем и интернет-сервисов.

Белорусский Minsk Marriott Hotel с победой дебютировал в конкурсе и заявил о новых бизнес-возможностях белорусской столицы. Беларусь на конкурсе также представляли Beijing Hotel Minsk, гостиница «Беларусь» и отель «Виктория».

Победителями в различных номинациях также стали:

  •  «Лучшая команда по продажам и работе с ключевыми клиентами, гостиничный сегмент»: Novosibirsk Marriott Hotel;
  •  «Лучший гостиничный бренд бюджетной категории в России и СНГ»: ibis, AccorHotels;
  • «Лучший гостиничный бренд средней категории в России и СНГ»: Holiday Inn, Intercontinental Hotels Group;
  • «Лучший гостиничный бренд высшей категории в России и СНГ»: The Ritz Carlton;
  • «Лучший отель для проведения MICE-мероприятий в Москве»: «Azimut Отель Олимпик Москва»;
  • «Лучший отель для проведения MICE-мероприятий в Санкт-Петербурге»: Belmond Grand Hotel Europe;
  • «Лучший региональный отель для проведения MICE-мероприятий»: Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi;

Поделиться

Вакансии

TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера Платформа Talaka шукае камунiкатара-евангеліста
Материалы по теме:
АРО объявила рейтинги рекламных агентств Беларуси по итогам 2014 года
Рестораны получат право вводить дресс-код, а посетители — приносить с собой еду
«Криница» выпустила новый сорт темного пива Dubbel при участии домашних пивоваров
Обсуждение:
Читайте также:
В закладки: какие книги советуют художница Ника Сандрос и маркетолог по жизни Александр Демидович
Сбор денег на 100%-сексисткие майки начался на Ulej.by
Таргетинг по местоположению появился в "ВКонтакте"
Могилев объявил конкурс на разработку логотипа к 750-летнему юбилею города