Минский отель назван лучшим для проведения MICE-мероприятий в СНГ

Недавно в Москве состоялось вручение престижной премии Buying Business Travel Awards Russia & CIS 2016, в рамках которой Minsk Marriott Hotel признан «Лучшим отелем для проведения MICE-мероприятий в СНГ».







Профессиональный конкурс впервые прошел в России и собрал более 150 участников среди ТМС, MICE-агентств, авиакомпаний, отелей, платежных систем и интернет-сервисов. Белорусский Minsk Marriott Hotel с победой дебютировал в конкурсе и заявил о новых бизнес-возможностях белорусской столицы. Беларусь на конкурсе также представляли Beijing Hotel Minsk, гостиница «Беларусь» и отель «Виктория». Победителями в различных номинациях также стали: «Лучшая команда по продажам и работе с ключевыми клиентами, гостиничный сегмент»: Novosibirsk Marriott Hotel;

«Лучший гостиничный бренд бюджетной категории в России и СНГ»: ibis, AccorHotels;

«Лучший гостиничный бренд средней категории в России и СНГ»: Holiday Inn, Intercontinental Hotels Group;

«Лучший гостиничный бренд высшей категории в России и СНГ»: The Ritz Carlton;

«Лучший отель для проведения MICE-мероприятий в Москве»: «Azimut Отель Олимпик Москва»;

«Лучший отель для проведения MICE-мероприятий в Санкт-Петербурге»: Belmond Grand Hotel Europe;

«Лучший региональный отель для проведения MICE-мероприятий»: Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi;

