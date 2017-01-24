Минкультуры Беларуси проведет предпитчинг идей кинопроектов

Министерство культуры Беларуси проведет предварительную открытую защиту творческих идей кинопроектов либо киносценариев в игровой, неигровой и анимационной формах (предпитчинг), реализовать которые предполагается в 2017-2019 годах при государственной финансовой поддержке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минкультуры.





Целью предпитчинга является заблаговременное определение и доведение до сведения производителей фильмов (продюсеров) перечня перспективных социально значимых тем и творческих идей белорусских кинематографистов для подготовки кинопроектов в игровой, неигровой и анимационной формах, которые могут быть включены в качестве лотов в конкурсные документы открытых республиканских конкурсов кинопроектов и оказание содействия авторам киносценариев и режиссерам в поиске производителей фильмов (продюсеров) для реализации их творческих идей.

Принять участие в предпитчинге могут граждане Беларуси, авторы киносценариев, кинорежиссеры-постановщики (кинорежиссеры) фильмов в игровой, неигровой, анимационной формах, имеющие (завершающие получение) соответствующего высшего профессионального образования и (или) опыт работы в производстве фильмов, производители фильмов (продюсеры), имеющие опыт работы по производству фильмов соответственно в игровой, неигровой, анимационной формах.

Для участия в предпитчинге участники подают в Министерство культуры заявку; информацию об участнике предпитчинга и о творческих идеях кинопроектов либо киносценариев для участия в процедуре предпитчинга с указанием следующих сведений: тема кинопроекта (киносценария), рабочее название, предполагаемые вид, жанр, продолжительность, зрительская аудитория, сроки производства, авторы фильмы (автор сценария, кинорежиссер-постановщик (кинорежиссер), оператор-постановщик (оператор), художник-постановщик, композитор), краткое изложение творческой идеи или синопсис, литературный сценарий фильма, общая стоимость производства фильма и запрашиваемая сумма господдержки, иные сведения, которые, по мнению участника, необходимы для рассмотрения и оценки творческой идеи кинопроекта.



Рассмотрение и оценка творческих идей проводится в форме открытой защиты этих идей участниками перед экспертной комиссией, в состав которой входят кинематографисты - члены совета производителей фильмов (продюсеров) при Министерстве культуры, представители кинопрокатных и телерадиовещательных организаций, кинокритики и киноведы, иные специалисты в области кинематографии и телевидения.



По результатам предпитчинга экспертная комиссия подготовит рекомендации: для Министерства культуры - по перспективной тематике открытых республиканских конкурсов кинопроектов; для участников предпитчинга - по подготовке представленных ими кинопроектов к участию в конкурсе.



Заявки на участие в процедуре предпитчинга принимаются до 31 января по адресу: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11, Министерство культуры Республики Беларусь, адрес электронной почты: ministerstvo@kultura.by.

Процедура предпитчинга пройдет с 1 по 15 февраля в Министерстве культуры Беларуси по адресу: пр. Победителей, 11, каб. 610. Производитель фильмов (продюсер), иное лицо, участвующее в процедуре предпитчинга, обеспечивает соблюдение законодательства об авторском праве и смежных правах, а также интересов третьих лиц, при подаче для участия в процедуре предпитчинга синопсиса, литературного сценария фильма, иных материалов, являющихся объектами авторского права. Представленные материалы не возвращаются, не рецензируются и не могут быть опубликованы либо иным образом обнародованы, а также использованы Министерством культуры Беларуси без согласия правообладателей. Перечень социально значимых тем и жанров кинопроектов носит примерный характер и по итогам предпитчинга может быть изменен или дополнен. Весь перечень можно посмотреть здесь.





