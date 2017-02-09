Министерство по налогам и сборам разработает мобильное приложение для Android-смартфонов

Министерство по налогам и сборам в 2017 году разработает мобильное приложение для плательщиков, у которых есть личный кабинет на сайте ведомства, сообщает БелТА со ссылкой на министра по налогам и сборам Сергя Наливайко.

"Для текущего года один из приоритетов – расширение бесконтактного взаимодействия с субъектами хозяйствования. Кроме того, мы даем возможность и физлицам взаимодействовать с налоговой через интернет. В этом году будем развивать функционал личного кабинета, будет создано мобильное приложение", - пояснил министр.

Приложение будет создано для Android.

Сергей Наливайко напомнил, что в 2016 году была утверждена и первый год реализована стратегия развития налоговых органов на 2016-2020 годы. "В ней необходимо выделить три основных аспекта: первый - внедрение электронных счетов-фактур. Это знаковый проект не только для налоговой службы, но и в целом для страны. Второй аспект - развитие новых форм обслуживания, мы уже запустили пилотный проект - создали центр обслуживания налогоплательщиков в Московском районе Минска. Третий момент: мы расширяем бесконтактное взаимодействие с плательщиками", - подчеркнул он.

По состоянию на 1 января, электронное взаимодействие с налоговыми органами осуществляют более 260 тыс. субъектов хозяйствования, или 76,2% от общего количества плательщиков, состоящих на учете в налоговых органах, в том числе более 115 тыс. организаций (94,9%) и более 145 тыс. индивидуальных предпринимателей (66%). Кроме того, уже около 73 тыс. физлиц имеют свои личные кабинеты плательщика. Как сообщалось, в личном кабинете плательщики смогут получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, задолженностей по налогам перед бюджетом; получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость, земельного и подоходного налога; оплачивать налоговые платежи через интернет-банкинг Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфа-Банка и Белинвестбанка; записаться на личный прием в инспекцию по месту постановки на учет; получать различные инициативные сообщения, разъяснения, уведомления от налоговых органов. Спектр электронных услуг, предоставляемых через личный кабинет, будет постоянно расширяться.

