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Министерство информации: белорусы больше всего доверяют телевидению

7 Февраля 2017 40 0 Другое Исследования
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Министерство информации Беларуси озвучило результаты своей работы в 2016 году. На итоговой коллегии Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь, привела  данные социологического исследования, проведенного Министерством. По ее словам, "сохраняются рейтинги доверия национальным средствам массовой информации и они значительно выше, нежели российским, зарубежным средствам массовой информации.

При этом телевидение для белорусов остается главным источником получения информации. Но мы видим и четкую тенденцию усиления влияния интернета на общественное мнение".

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Заместитель председателя Национальной государственной телерадиокомпании Марат Марков во время коллегии упомянул о сокращении объемов рекламного рынка. В ответ на это заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко поручил телеканалам работать над восстановлением объемов рекламы и принимать меры, чтобы рекламные доходы росли. По словам Жарко, которые приводит Белта, "нужно делать акцент на эффективной работе с рекламодателями, а не просто сидеть и ждать госдотаций". 

Но, как отметил вице-премьер, только достоверная и справедливая информация может привлечь читателя и зрителя. "В 2017 году необходимо принять меры, чтобы сделать национальный контент конкурентоспособным", - отметил замминистра. 

К слову, по данным исследования ТВ-рынка, проведенного VIBel и аналитическим центром «Алькасар» осенью 2016 года, телевидение продолжает оставаться самым массовым и самым потребляемым медиа (среднесуточный охват 72.2%, среднесуточное время просмотра – 3 часа 46 минут).  По мнению ТВ-селлеров телевизионный рекламный рынок в Беларуси обладает потенциалом роста: на ближайшие 2-3 года -от 20% до 40%. А в 2017 году селлеры прогнозировали рост рынка примерно на 16%. 

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