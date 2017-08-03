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Мингорисполком собирается запретить рекламу на припаркованных прицепах

3 Августа 2017 78 0 Бизнес Законодательство Мнение Тренды
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Мингорисполком добивается изменений в законодательство, которое бы запретило размещение рекламы на стоящих прицепах по городу. Об этом в комментарии для сайта Naviny.by заявила начальник отдела по контролю за рекламой и защите прав потребителей управления торговли и услуг Мингорисполкома Ирина Летняк.

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«Мы внесли очередное предложение в Концепцию развития рекламного рынка Республики Беларусь на 2017—2020. Нас услышали. Предложение наше будет 100 процентов учтено, но мы ждем нормативный акт, в котором мы сможем все это прописать. Мы не выносим отдельно взятый вопрос, а берем комплекс вопросов. Так была учтена норма о запрете на размещение рекламы на транспортных средствах, включая прицепы, оставленные на стоянке на срок более суток с целью рекламирования, а также на нетранспортных средствах, выступающих исключительно или преимущественно в качестве передвижных либо стационарных рекламных конструкций — это, когда машины таскают что-то непонятное, вроде билбордов на колесиках». 

Пока же размещение таких прицепов по городу является совершенно легальным:

«Когда реклама действительно наносится на прицеп, включается другая административная процедура. Здесь не нужен паспорт, не нужно согласование наружной рекламы, а нужно согласование рекламы на транспортном средстве. Нередко в городе мы видим такие прицепы, согласованные в регионах, и реклама на них тоже согласована в регионах, потому что они стоят на учете в ГАИ других райцентров. Откуда только к нам не приезжают! На сегодня мы можем наказать их только в том случае, если в самом тексте будет реклама, признанная ненадлежащей, либо если конструкция будет находиться в ненадлежащем техническом или эстетическом состоянии. А если она стоит и не нарушает правила дорожного движения, закон на стороне распространителя рекламы», — рассказала Ирина Летняк.

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