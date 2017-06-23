Мингорисполком обновил рейтинг объектов общепита

Чиновники из Мингорисполкома продолжают исследовать столичный общепит. Как сообщает агентство "Минск-Новости", рейтинг минских кафе и ресторанов дополнен новыми объектами.





— Проверки 2016 года показали, что у 99,6 % обследованных предприятий общепита есть нарушения санитарно-эпидемиологических норм и законодательства в сфере торговли. Цифра впечатляющая. Чтобы навести порядок в отрасли, не прибегая к штрафным санкциям, и повысить качество работы предприятий, горисполком решил составить рейтинг всех общедоступных объектов общественного питания. Были выработаны критерии, они обсуждались с представителями ресторанного бизнеса. Процесс стартовал в марте. Первые результаты были озвучены еще весной, когда прошло обследование нескольких десятков предприятий. На 19 июня обследованы 94 объекта общественного питания с выставлением оценок от 1 до 5 баллов. Отрадно, что 37 % (35 предприятий) получили наивысший бал — 5, то есть их работу можно назвать идеальной. Еще 43 % (40 предприятий) оценены на 4, то есть у них были незначительные замечания. 3 получили 14 % (13 объектов), 2–2 % (два объекта), 1 — 4 % (4 предприятия), - отметила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Аутсайдеры рейтинга - это предприятия с большим перечнем нарушений: от интерьера, давно не знавшего ремонта, ненадлежащих условий работы персонала до таких позиций, как отсутствие документов, подтверждающих качество используемых продуктов. Не было бракеража продукции, не выдерживался ассортиментный перечень отечественных товаров, спиртные напитки наливали без мерного стакана, что называется, на глазок. Проверяющие сталкивались даже с такими ситуациями, как отсутствие условий для мытья посуды или перекошенная, требующая ремонта входная дверь.

Несмотря на это, в Мингорисполкоме считают, что первые итоги можно назвать обнадеживающими: высокие оценки получили 80 % предприятий из первой сотни проверенных. Составление рейтинга продолжается.

В отличники попали рестораны «Минск», «Гвоздь», «Свои», «Кухмiстр», «У ратуши», «Ренессанс», «Публика», «Васильки» в ТЦ «Скала», кафе «Оливо», «Черпак», «У Франциска», «Моя дорогая», «Гурман» и другие, в том числе две кофейни. Самый низкий показатель в рейтинге (1) — у ресторана «Гостиный двор», кафе «Нистру», «Мангал Хаус», «Ной», недалеко ушли (2 балла) — кафе «Банана» и «Старый город».

Как уточнили в горисполкоме, в столице насчитывается 1,9 тысячи общедоступных объектов общественного питания, так что обследовать предстоит еще очень много. Составители рейтинга надеются, что предприятия, не дожидаясь прихода проверяющих, сами предпримут меры для улучшения качества работы.

Подробнее с рейтингом объектов общественного питания можно ознакомиться здесь.