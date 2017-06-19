Минчанин разработал концепцию логотипа для Осмоловки

Для того, чтобы спасти прекрасный микрорайон Минска – Осмоловку – подключается все больше и больше горожан. Каждый делает то, что в их силах: организуются экскурсии по району, проводятся различные лекции, снимаются репортажи. Креативная индустрия тоже не стоит на месте.





Для привлечения внимания общественности к проблеме района Осмоловка креатор Малявко Владимир предложил концепцию логотипа Осмоловки. Идея логотипа: любовь к этому уникальному месту. Тем более, что в самом названии микрорайона уже заложена любовь: осмо love ка, osmo love ka, асма love ka.





Графически «любовь» выражается через привычный значок – сердце, наполнение которого, может меняться в зависимости от задачи. В итоге получаем интересный динамический знак, который может быть перенесен на любой нужный носитель: от эко-сумки до майки. Кстати о майке: «сердце» логотипа попадет практически на анатомическое расположение человеческого сердца!











