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Минчанин разработал концепцию логотипа для Осмоловки

19 Июня 2017 marketing.by 520 1 Брендинг Креатив Нестандарт
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Для того, чтобы спасти прекрасный микрорайон Минска – Осмоловку – подключается все больше и больше горожан. Каждый делает то, что в их силах: организуются экскурсии по району, проводятся различные лекции, снимаются репортажи. Креативная индустрия тоже не стоит на месте.

logo_ocmolovka.jpg

Для привлечения внимания общественности к проблеме района Осмоловка креатор Малявко Владимир предложил концепцию логотипа Осмоловки. Идея логотипа: любовь к этому уникальному месту. Тем более, что в самом названии микрорайона уже заложена любовь: осмо love ка, osmo love ka, асма love ka. 

razvitie.jpg

Графически «любовь» выражается через привычный значок – сердце, наполнение которого, может меняться в зависимости от задачи. В итоге получаем интересный динамический знак, который может быть перенесен на любой нужный носитель: от эко-сумки до майки. Кстати о майке: «сердце» логотипа попадет практически на анатомическое расположение человеческого сердца!

osmolovka.jpg

osmolovka_bag.jpg

thsirt_osmol.jpg



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