Между нами тает лед: А-100, "Белавиа" и студия Sette сняли пародии на популярный клип

Волна пародий на последний клип "Тает лед" от украинской группы "Грибы" не обошла Беларусь - компании решили тоже приобщиться к тренду и стали выкладывать в соцсети свои пародии на это видео.

А-100 и бирюльки

Сеть АЗС "А-100" сняла не короткий ролик, а полноценный клип. И даже перепела песню со своими словами о программе лояльности:





Танцующие стюардессы от "Белавиа"

Авиакомпания пожелала своим пассажирам "солнечного дня тем, кто на земле, и хорошего полета тем, кто сегодня путешествует!"

Танцы от команды Sette

PR-студия Sette тоже не упустила возможности немного потанцевать под свежий хит:



Военный факультет БДУ не подведет страну

Студенты военного факультета БГУ в пародии на "Тает лед" рассказали о своих специальностях, а также об учебе и будущей защите родины:





Музей "Аливарии" тоже топит лед

Работники музея пивоваренной компании "Аливария" приняли вызов и станцевали под "Тает лед":