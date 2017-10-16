МАРТ: аптекам нельзя рекламировать скидки, чтобы не способствовать самолечению

Министерство антимонопольного регулирования уличило аптеки в ненадлежащей рекламе: например, выявлялись случаи, когда рекламировались существенные скидки, а по факту оказывалось, что скидка действует только на одно лекарственное средство из всего ассортимента, либо предоставлялась скидка 15% при покупке трех упаковок рецептурного лекарства, в то время как для курса лечения достаточно было двух.



Всего в 2017 году в связи с распространением ненадлежащей рекламы лекарственных средств МАРТ вынес 11 предписаний и составил 5 протоколов об административных нарушениях, были пресечены случаи распространения аптеками ненадлежащей рекламы скидок на лекарства.

В министерстве обращают внимание, что законодательством не запрещено снижать цены на лекарства. Вместе с тем, позиционирование скидок на них в рекламе нарушает требования статьи 15 Закона Республики Беларусь «О рекламе», т.к. материально стимулирует приобретение лекарственных средств и тем самым способствует самолечению, приобретению лекарств без консультации врача.

Указанные факты рассматривались на заседании рабочей группы по мониторингу и контролю за уровнем цен на лекарственные средства в Республике Беларусь и выработке мер по улучшению обеспечения ими населения, созданной по приказу Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 8 августа 2017 года № 121. Выработанные подходы были направлены в Минздрав для руководства и принятия необходимых мер реагирования.

МАРТ рекомендует рекламодателям привести рекламу лекарственных средств в соответствие с требованиями Закона Республики Беларусь «О рекламе».



Также МАРТ напоминает:

Согласно абзацу десятому пункта 7 статьи 15, абзацу четвертому пункта 4 статьи 15 Закона:



реклама лекарственных средств, методов оказания медицинской помощи, работ и (или) услуг, составляющих медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения и медицинской техники не должна содержать указания на возможность использования любых форм материального поощрения в случае приобретения объекта рекламирования в рекламе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

реклама биологически активных добавок к пище не должна содержать указания на возможность получения любых форм материального поощрения в случае приобретения объекта рекламирования. В общем случае под материальным поощрением понимаются меры, направленные на создание материальной заинтересованности; под скидкой – сумма, на которую понижена цена какого-либо товара, продукции, работ, услуг.

В соответствии с пунктом 2 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 22 июля 2014 года № 703, под скидкой понимается снижение цены товаров, продукции общественного питания, предоставляемое продавцом покупателю.Реклама, содержащая информацию о скидках на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинской техники, БАД является рекламой рекламных мероприятий, направленных на стимулирование реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, БАД, т.к. создает материальную заинтересованность у потребителей названных товаров, продукции, работ, услуг, поскольку таким образом потребители смогут сэкономить денежные средства.В соответствии с пунктом 1.5 Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 года № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику» реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю такими товарами, может осуществляться ниже расчетной отпускной или отпускной цены организации-изготовителя Республики Беларусь.Таким образом, в силу действующего законодательства не запрещено снижать стоимость на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Также не запрещено снижать стоимость на БАД.Однако позиционирование в рекламе снижения стоимости на указанные товары нарушает требования абзаца десятого пункта 7 статьи 15, абзаца четвертого пункта 4 статьи 15¹ Закона. В соответствии со статьей 2 Закона реклама, при производстве и (или) размещении (распространении) которой допущены нарушения законодательства, является ненадлежащей и в силу пункта 5 статьи 26 Закона не допускается.Так, например, ненадлежащей будет являться реклама лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, БАД или аптек, содержащая информацию «Акция!», «Скидки! – 10 % - 20 %» и т.д.Ответственность за такие нарушения предусмотрена частью 1 статьи 12.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.