Маркетолог "ОМА": Уходим в адресную рекламу и развиваем свой канал на YouTube

Сеть строительных магазинов "ОМА" пришла и в Каменную Горку — для покупателей открылся самый крупный гипермаркет сети с площадью торгового зала в 7 тысяч квадратных метров.





Накануне состоялось пресс-мероприятие, на котором под музыку из песни "И Ленин такой молодой" генеральный директор сети вместе с иностранными инвесторами, подрядчиком строительства и представителем администрации Фрунзенкого района торжественно перерезали синюю ленту.







Одна из "фишек" нового магазина - это презентационный двухэтажный макет коттеджа, в котором в разрезе можно посмотреть, как применяются и выглядят в реальной жизни строительные товары. Как заявляет ритейлер, покупателей в этом коттедже будут консультировать эксперты, имеющие опыт строительства частных домов.









После пресс-конференции Marketing.by расспросил Марию Радюк, начальника управления маркетинга ООО «ОМА», о том, на каких каналах и инструментах продвижения делает акцент сеть стоительных гипермаркетов:

— Сейчас мы идем в адресную рекламу, хотим быть ближе к нашим клиентам. Поэтому будем развивать программы лояльности, сегментировать нашу клиентскую базу и общаться с каждым клиентом напрямую. Мы уже внедрили такой канал как Viber, и фактически готовы общаться с каждым клиентом индивидуально, решать все его вопросы.

Конечно, при этом мы не отказываемся от рассылок и печатных рекламных материалов.

— Почему решили сделать упор на адресность?



Также мы продвигаемся через все социальные сети. Будем развивать наш канал на Youtube, где будем рассказывать покупателю о ремонтных работах: как сделать лучше, быстрее, какие есть лайфхаки и т.д.

—Потому что каждый клиент уникален, имеем свои запросы и потребности. Кому-то, например, нравится внимание, а кому-то — нет. Главное понять, что хочет каждый клиент, и разработать для него те условия, на которых ему будет нравиться работать.

— Ресурсов для адресной работы у вас хватит?

—Сегодня много способов автоматизации. Да, они дорогостоящие, но мы готовы вкладываться в новые технологии и решения. Мы не говорим, что все это будет прямо завтра, но вектор на адресность на ближайшие пять лет намечен.

— Насколько жесткая конкуренция между строительными магазинами за покупателей?

— Смотря в каком регионе. В некоторых городах конкуренты действительно ведут агрессивную трейд-маркетинговую политику. Но все зависит от самого покупателя: многие гонятся за скидками, другие готовы прийти за чем-то большим, чем скидки. Ведь когда мы ведем речь о скидке, то это, скорее, разовая покупка. А нам интересно, чтобы клиент приходил к нам чаще, совершал большие покупки. Поэтому мы ведем достаточно спокойную политику отстраивания от конкурентов. Я бы не сказала, что ведем войну.

— Делятся ли ваши коллеги из Senukai и KESKO опытом продвижения?

— Конечно, мы связываемся с нашими коллегами, но у нас рынки действительно очень разные. И клиенты разные, и процессы совершения покупок разные. В Беларуси они больше импульсные, поэтому пока у нас больше работают скидочные программы. А там они больше практичные и рациональные, поэтому на более высоком уровне развит сервис.

Более того, все города и регионы Беларуси тоже отличаются, поэтому применять одни и те же инструменты Бресте и Гомеле в принципе нереально. В каждом городе своим особенности, и мы делаем отдельные программы.

— Работаете ли вы с блогерами и лидерами мнений?

— Пока не работаем, но думаем об этом. Не нашли для себя блогера, который качественно будет говорить о строительном сегменте. Скорее блогеры — это косметика, маникюр... что-то девичье. Ремонт – это мужская аудитория, которая не так активно взаимодействует с блогерами.

Сначала мы хотим создать свой собственный канал и посмотреть, как это сработает.











