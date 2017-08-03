Маркетинг в театрах XXI века. Яркий дизайн и кампании 360 градусов — продвижение Молодежного театра эстрады

Театр XXI века — это уже не театр Шекспира или Аристотеля. Многим сторонникам «чистого искусства» очень тяжело принять тот факт, что театр стал учреждением, которое должно не просто зарабатывать себе на жизнь, но и вести бесконечную борьбу за зрителя с медиа, фильмами и книгами. Пиар, маркетинг, реклама, использование новых технологий и разработка тем спектаклей, которые продают — вот главная задача театров нашего времени.



Marketing.by в новой серии материалов «Маркетинг в театрах XXI века» решил изучить, как адаптируются к новой эпохе беларуские театры и узнать, как работают театры Европы, в которых чистое творчество — это уже не про театр, как таковой.



В этом материале разговор пойдет про Молодежный театр эстрады. Сергей Медведев — директор театра рассказал о том, как театр привлекает новых зрителей, эффективны ли яркие афиши и в чем особенности и трудности работы “легкого” жанра”.





Министерство культуры доводит ежегодный план по объему заработанных внебюджетных средств и количеству мероприятий

Если говорить о текущем театральном сезоне (2016 - 2017 год), то количество посещений из месяца в месяц держится на одном стабильном уровне. Если брать предыдущие годы, то ситуация несколько иная. До 2015 года статистика посещаемости постепенно росла, однако в 2015 году, по причине общей экономической ситуации в стране, произошёл небольшой спад, после – статистика выровнялась, но нельзя сказать, что театр пришёл к цифрам 2015-го года.



Учредитель театра — Министерство культуры Республики Беларусь, доводит ежегодный план по объему заработанных внебюджетных средств и количеству мероприятий. Пока с задачами справляемся.



Вместимость зала театра эстрады – 256 мест. За год театром проводится около 220-ти мероприятий (на своей площадке и на выезде). Мероприятия театра ежегодно посещают около 50 тысяч человек.







Определение эстрады как «лёгкого» жанра диктует характер сценического зрелища







Жанр Театра эстрады сильно отличается от привычного для многих драматического театра. Мы предоставляем зрителю разнообразную жанровую палитру именно эстрадного зрелища. Определение эстрады как «лёгкого» жанра диктует характер сценического зрелища. Уклон в смеховую культуру, в юмор – характеризуют наши постановки. Поэтому можно сказать, что Театр эстрады – это не классическое понимание театра.





Сегодня театр эстрады кроме эстрадных шоу-программ для взрослых и детских мюзиклов предлагает организацию и проведение мероприятий под заказ, автограф-сессии, выездные мероприятия, аренду зрительного и хореографических залов, услуги студии звукозаписи.





Также отдельным направлением работы можно выделить работу творческих мастерских. Сейчас при Театре эстрады работает Мастерская эстрадного вокала, Мастерская эстрадного танца и Национальный центр музыкального искусства им. В. Г. Мулявина. С нового театрального сезона планируется открытие Мастерской театрального искусства. На сегодняшний день в творческих мастерских проходят обучение более 100 ребят из Минска.

Яркие афиши показали свою эффективность







Два года назад Театр эстрады ввёл в штат должность дизайнера, провёл ребрендинг, сменил логотип, разработал новые варианты афиш своих программ. Конечно, это значительно повлияло на формирование имиджа театра и повышению узнаваемости бренда.





Сейчас для повышения узнаваемости Театр эстрады постепенно приходит к единому стилю всей рекламной и имиджевой продукции, целостного корпоративного стиля организации. Например, в прошлом году сделали реконструкцию прикассовой зоны и зоны ресепшн, которые теперь включают элементы фирменного стиля. Уже этим летом в планах продолжить тенденцию развития фирменного стиля и сделать ремонт в фойе театра.





Всей рекламной, имиджевой и сувенирной продукцией занимается дизайнер театра. В афишах делаем акцент на то, чтобы общий стиль отражал разнообразие деятельности театра и легкий непринуждённый характер постановок. Обычно это яркие привлекающие внимание, но не перегруженные визуальные образы. Для каждой постановки дизайн разрабатывается индивидуальный, но общий стиль сохраняется.

Конечно, следим за современными тенденциями и пытаемся им следовать. В последнее время всё чаще наши афиши стали замечать и узнавать, получаем хорошие отзывы. Это, безусловно, отличный результат проделанной работы, но мы не останавливаемся и постоянно ищем новые решения.



Мониторинг зрителя через сайт, социальные сети, кассы театра, анкетирование







Работа со зрителем в театре налажена достаточно чётко. Администраторы театра постоянно общаются со зрителями до и после программ. На сайте театра www.estrada.by можно оставить отзыв во вкладке «Гостевая». Также периодические опросы (онлайн и офлайн-анкетирование) помогают понять потребности аудитории и скорректировать работу.





Также мы используем мониторинг посещаемости сайта и групп в социальных сетях (определение пола, возраста, активности зрителя). Мы тесно работаем с электронными операторами по продаже билетов, это позволяет анализировать спрос на определённые места в зале. Исходя из этого формируется ценовые пояса в зрительном зале и ценовые категории для программ.

Традиционно касса театра по количеству проданных билетов – на первом месте

Мы постоянно следим за тем, с помощью каких ресурсов зритель больше приобретает билетов (в кассе театра, в интернете, в кассах билетных операторов, у распространителей и т.п.), в какие дни покупается больше билетов (будние или выходные).



Статистика показывает, что традиционно касса театра по количеству проданных билетов – на первом месте.







Хотя в последнее время есть движение в сторону увеличения продаж через электронных операторов. Раньше же ближе к кассе по числу продаж были распространители. Но со временем ситуация меняется. В текущем году в кассу театра мы внедрили электронную систему продажи билетов.



Мы пришли к выводу, что эффективнее всего работает комплексное продвижение



За время работы пробовали самые разные каналы продвижения, пришли к выводу, что в любом случае, как бы не был ограничен бюджет и наши возможности, всё работает только в комплексе. Поэтому стараемся использовать медиа (телевидение, радио, печатные издания, интернет), наружную рекламу и рекламу в метро, direct mail, индивидуальные каналы, печатную и сувенирную продукцию. Но, ввиду ограниченного бюджета, стараемся максимально справляться с продвижением услуг театра без привлечения дополнительных средств, налаживая партнёрские отношения.



Мы представлены на всех популярных интернет-ресурсах и социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Инстаграм, YouTube.













