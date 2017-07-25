Маркетинг в театрах XXI века. Как Национальный театр оперы и балета работает над продвижением и борется за зрителя

Многим сторонникам «чистого искусства» очень тяжело принять тот факт, что театры сегодня зарабатывают себе на жизнь, как вид бизнеса. Конкурируя за внимание зрителя с медиа, фильмами и книгами. Пиар, маркетинг, реклама, использование новых технологий и создание коммерчески успешных спектаклей — вот главная задача театров нашего времени.



Marketing.by в новой серии материалов «Маркетинг в театрах XXI века» решил изучить, как адаптируются к новой эпохе беларуские театры и узнать, как работают театры Европы, в которых чистое творчество — это уже не про театр, как таковой.



Первый материал посвящен Национальному театру оперы и балета. Заместитель генерального директора театра Светлана Казюлина вместе с Татьяной Александровой — начальником службы маркетинга, информации и рекламы — рассказали, на что направлена маркетинговая политика театра, что приносит доход кроме билетов и буфета, как театр работает со студентами и детьми.







Отправной точкой развития театра стал 2009 год, когда его здание открылось после масштабной реконструкции. Зрители, пресса — все ринулись посмотреть на новую люстру, гранит, сусальное золото и, конечно, новые возможности сцены, превратившейся в гигантский конструктор-трансформер.

С этого момента, кстати, зародилась такая форма работы со зрителем, как проведение платных экскурсий, как по зрительской части, так и в закулисье. Это направление оказалось востребованным, а в комплексе с другими мероприятиями и творческой политикой театра в целом, безусловно, помогает привлекать в театр публику. Прошлый и нынешний театральный сезон театр закрыл примерно на одном уровне посещаемости. А некоторые месяцы даже были более успешными. В театре уверены: успех принесли новые подходы в работе всего коллектива.



«Мы хотим, чтобы зритель пришел к нам по "запаху" или визуальному воздействию»



Логотип театра менялся 9 лет назад, тогда его и зарегистрировали. Четкое использование определенных шрифтов и их расположение пока не закреплено, но движение в этом направлении есть. Стилистику рекламной и печатной продукции часто диктует формат того или иного спектакля, концерта. Корпоративные цвета: золотой и бордовый. Они используются на визитных карточках, сертификатах и другой продукции театра.







Два года назад театр создал собственные подарочные сертификаты. При их разработке использовались элементы нейромаркетинга – бланки подарочного сертификата изготовлены на бумаге, цветом и «бархатистостью» напоминающей театральный занавес. Тактильные ощущения, необычное визуальное воздействие (например, разработка специальных детских буклетов с 3d эффектом) и даже свой «запах» — в театре все это считают нужным и важным.



«Если бы мы рассчитывали только на государственные дотации, то вообще не смогли бы работать»



Маркетинг в Беларуси в театральной сфере только начинает развиваться.

- Примером для нас в этой сфере являются США и Великобритания. Там созданы все условия для спонсорства и меценатства, благодаря этому работают театры и осуществляются крупные проекты. У нас, к сожалению, в области меценатства пока нет четкой законодательной базы, - говорят представители театра.







Поэтому здесь еще больше ценят партнеров и гордятся хорошими отношениями с ними.

А все международные проекты театра осуществляет без государственных дотаций. Более того, театр с каждым годом снижает количество государственных субсидий, стараясь заработать самостоятельно. На протяжении последних восьми лет государственные дотации снизились с 90% до 65%.

«В конце года любой сотрудник театра может предложить генеральному директору любую творческую идею»



Внутри театра есть конкурс креативных идей. В конце театрального сезона любой сотрудник может принести генеральному директору на рассмотрение свои идеи и предложения, даже самые невероятные. Потом коллегиально здесь размышляют над каждой из них и решают, что можем реализовать в стенах театра. Например, так появился и уже стал традицией ежегодный день открытых дверей.

Театр живет не только буфетом



Мы производим большое количество рекламно-сувенирной продукции: буклеты, майки, брелоки, ручки, ежедневники, флешки, визитницы и многое, многое другое — ассортимент очень большой.



Что касается производства сувенирной продукции, то тут единственной проблемой остается то, что наши белорусские производители дорогие и очень негибкие. В итоге маленькая идея с ее процессом согласования и реализации требует времени в полгода. Зачастую выгоднее искать возможности производства в других странах.

250 спектаклей в год на базе театра и почти столько же проходит за пределами



У нас 1200 посадочных мест. Спектакли идут практически каждый день — это 250 спектаклей в год на базе театра и почти столько же может проходить за пределами.



Мы заполняем 87-88% зала, но и это считается не самым лучшим результатом для нас.

У Большого есть филиалы в регионах страны, где заключены договоры с крупнейшими городскими площадками. Туда театр выезжает несколько раз в месяц и показывает балетные и оперные спектакли, а также концерты. Таким образом мы расширяем внутреннюю географию, а жителям других городов не нужно специально приезжать в столицу, чтобы увидеть наши спектакли. Немаловажно, что цены на билеты в регионах на спектакли меньше, чем в Минске.







Раньше, когда балетная труппа театра, которая сегодня состоит из 120 человек, выезжала на гастроли, балетные спектакли на основной сцене отменялись. Сейчас мы можем показывать большие балетные спектакли и во время гастролей труппы. Таким образом, мы работаем за границей, зарабатываем деньги там и не теряем зрителя здесь.



«По заполняемости зала видно, когда идет посадка или уборка картошки»



Цикличность в посещаемости театра, безусловно, есть. По заполняемости зала видно, когда в стране идет посадка или уборка картошки. Сюда же относятся экзамены и летний период отпусков. Мы анализируем и учитываем эти особенности. Так как летом многие в выходные дни уезжают на дачи, мы перенесли на этот период выходной день с понедельника на субботу. А в воскресенье начало вечерних спектаклей перенесено на 18:00 часов, чтобы перед рабочим днем зрители, в том числе иногородние, могли раньше вернуться домой.

В выходные дни у театра можно увидеть много туристических автобусов – отдел продаж театра успешно сотрудничает с турфирмами, санаториями, организаторами международных мероприятий на территории всей страны. Летом в театр приезжают отдыхающие из ближайших санаториев и баз отдыха.

«Мы очень явно чувствуем конкуренцию»



Сегодня мы работаем в реалиях большой конкуренции в сфере культуры. Строятся новые огромные площадки. Еще 15 лет назад не было и Дворца Республики, а сегодня туда привозят классический оперный и балетный репертуар, который часто пересекается с нашим. Мы очень явно чувствуем эту конкуренцию. Но в условиях изменяющегося рынка, мы также постоянно адаптируемся к его потребностям и ищем чем привлечь и удержать зрителя.







«На туристов не рассчитываем»



Большой театр Беларуси относится к репертуарным театрам. Это значит, что после премьеры постановка идет годами. Понимая, что туристов в нашей стране немного, стараясь заинтересовать свою постоянную публику, театр раз в несколько лет обновляет спектакли. Создается новая сценография, ежемесячно приглашаются известные артисты и дирижеры… Перед началом спектаклей в фойе часто проводятся творческие встречи и специальные интерактивные программы для детей.







В своей работе мы исходим из того, что сейчас уже мало продать конкретный творческий продукт, его нужно интересно подать соответствующей целевой аудитории.

«Зрителя нужно привлекать и волновать»



Мы начали делать проекты в национальной беларуской тематике. Как показывает практика, они очень тепло принимаются нашими зрителями. «Витовт», «Страсти (Рогнеда)», «Седая легенда» – идея, персонажи, создатели, танцовщики, музыка — эти спектакли созданы беларусами для Беларуси.



Существует стереотип, будто у нас нет произведений уровня Вагнера или Чайковского. Чтобы зрители поняли, что это не так, мы показываем национальные спектакли и перед их началом проводим дополнительные мероприятия с учетом темы и стилистики каждой из постановок.



Мы не можем потерять детей и молодежь



Например, мы привозили в театр Слуцкие пояса, директор Музея древнебелорусской культуры национальной академии наук Борис Лазуко рассказывал о них и буквально позволил нашим зрителям прикоснуться к ним.Балет «Рогнеда» имеет возвышенный, молитвенный финал с использованием звуков колокола. Специально под эту тему мы привозили в театр единственную в Беларуси передвижную звонницу. Увлекательную лекцию и мастер-класс для зрителей дал музыкант Богдан Березкин – директор школы звонарей. Мы читали Короткевича, танцевали вместе с артистами исторического танца Soleil, слушали средневековую музыку в исполнении коллектива Hard Wood. Таким образом, с помощью наших творческих единомышленников мы создаем новый антураж и готовим зрителя к погружению в спектакль.

Наши будущие постоянные зрители — это дети и молодежь. Мы не можем их потерять, иначе они уйдут в другие театры. Мы понимаем, что мы не детский театр и у нас нет большого репертуара для детей. Многие театры мира для работы с детьми привлекают детские студии. Наш театр пошел другим путем и создал образовательные программы для детей: «В контакте с музыкой», «Молодежные программы Большого» — только основные из них.







С детьми мы работаем в игровой форме. Артисты балета, музыканты и солисты оперы в костюмах приходят к детям, чтобы продемонстрировать балетные па или исполнить сцену из спектакля. Для детей огромная радость – увидеть артистов, их костюмы, грим, театральный реквизит.



Со студентами работаем иначе. Приезжая в ВУЗ, мы адаптируем тему встречи под те темы или специальности, которые будут интересны студентам. Согласно специальностям, мы предлагаем студентам выбрать для встречи интересного для них специалиста из театра.

«Большой» — это огромное производство, в котором кроме артистов оперы и балета работает огромное количество профессионалов разных специальностей: юристы, экономисты, дизайнеры, портные, осветители, инженеры. Каждый из них может рассказать будущим специалистам про специфику своей работы в рамках театра. Студентов такой подход очень привлекает. Кроме этого, мы готовим для них экскурсии в театр с точки зрения интересующей их профессии и приглашаем на практику. Никому не отказываем.







Наш театр активно работает с детскими журналами, на их страницах проводятся викторины, конкурсы рисунков. Перед новым годом театр проводит конкурс театральных игрушек, также организовывает показы с детскими модными агентствами…







«Все решает рукопожатие»



Мы стараемся активно сотрудничать с коллегами из других стран. Несколько лет назад театр вступил в международную организацию «Опера Европа», насчитывающую более 150 участников. Мы заключили более 30 меморандумов о сотрудничестве с крупнейшими театральными коллективами Западной Европы, Азии и СНГ.



Семинары, творческие встречи, конечно же, успешные гастроли и собственные проекты – без этого сегодня сложно заявить о себе в мире. Как только тебя узнают, достаточно пожатия руки, и сотрудничеству — быть! Но для этого нужно постоянно совершенствоваться профессионально, знать иностранные языки, общаться, наконец! Просто сидеть – нельзя. К тому же сегодня уровень знаний устаревает каждые полгода.